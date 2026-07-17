El técnico español advirtió: “el árbitro no puede actuar con permisividad”

En la previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el entrenador de La Roja, Luis de la Fuente, se refirió al encuentro de este domingo, desde las 16 en el New York/New Jersey Stadium, y aseguró que el árbitro esloveno Slavko Vincic no deberá “actuar con permisividad y que se exceda el reglamento”. Además, remarcó la importancia de que su equipo no se aleje de su idea de juego porque sino “sufrirá”.

En una entrevista con el diario Sport, el seleccionador alertó por el rol del juez que es el mismo que dirigió la caída de Argentina por 2-1 ante Arabia Saudita en el debut en el Mundial de Qatar: "El árbitro no puede actuar con permisividad y dejar que se exceda el reglamento. No se puede permitir que se superen esas líneas de la legalidad futbolística". Aunque agregó: "Yo tengo fe ciega en los réferis, pero también tengo fe ciega en que en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partidos tenemos que plantear".

A su vez, el DT, que tiene un vínculo con Lionel Scaloni por haber sido su docente en el curso de entrenador, señaló la importancia de que España se apegue a su forma de juego. "Ellos van a jugar su fútbol, pero nosotros tenemos que centrarnos única y exclusivamente en lo nuestro, en potenciar nuestro estilo y en mejorarlo", apuntó. Además, advirtió: "Si nos alejamos de nuestra idea y de nuestro modelo, sufriremos".

En ese mismo sentido, el técnico campeón de la última Eurocopa expresó: "Nosotros nos sentimos cómodos en el escenario del fútbol, de juego, de ser fieles a nuestra idea, de no entrar en provocaciones, que no quiere decir que Argentina vaya a hacerlo".

Por otro lado, en la conferencia de prensa protocolar, el DT se refirió al partido que espera y reconoció: “Firmaría llegar todos los años a una final del Mundial y perderla. Lo importante es llegar a una final y estar en disposición de ganar”. Luego, amplió: "Llegar a la final tiene mucha importancia y pelear por ganar. Pelearemos con nuestras armas y nuestras virtudes, minimizando al rival, que es una gran selección con una espectacular racha. Vamos a disfrutar el momento y reconocernos a nosotros para tener opciones de ganar”.

En cuanto al partido que espera, detalló: “Va a ser un grandísimo espectáculo. Hay dos super equipos. Con muchas similitudes, en talento de futbolistas… En un primer planteamiento, ambas lo hacemos con la idea de que la brillantez y el buen juego dominen las circunstancias. Luego, que el árbitro cuiden los detalles para que el espectáculo sea del nivel de una final de un Mundial".

Por último, no quiso entrar en polémicas cuando le preguntaron por los dichos de sectores de la prensa que acusan al seleccionado albiceleste como violento y desleal: “Yo respeto las opiniones de todo el mundo. Tengo una admiración extraordinaria por una selección que es dos veces campeona de América, del Mundo ganó una Finalissima y está dirigida por un amigo mio. Solo tengo admiración y reconocimiento. Cada uno usaremos nuestras armas futbolísticas”.

Con información de TyC Sports



