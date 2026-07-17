Taraguy expone su invicto frente a Sixty

La séptima fecha del Torneo Regional NEA 2026 de rugby, con protagonismo central de los equipos correntinos, se jugará en forma completa este sábado. Taraguy se presentará en Resistencia, Aranduroga visitará Formosa y San Patricio será local.

La jornada iniciará a las 14:15 con tres partidos en simultáneo: Sixty recibirá a Taraguy en Villa Fabiana con el arbitraje de Marcos Kulig, Aranduroga visitará Formosa para su cotejo ante Aguará con A. Cortazar de árbitro y Regatas viajará a Misiones para enfrentar a CAPRI con el arbitraje de Joaquín Romero y

Desde las 14:30, con arbitraje de Marco Piñeiro San Patricio cerrará la fecha como local ante CURDA, mientras que CURNE volverá a presentarse en Monte Alto para recibir a San José con el arbitraje de Juan Zubieta.

El puntero del certamen, Taraguy, buscará estirar su invicto frente a un Sixty con urgencias de ganar para ponerse a tiro de la tabla y escaparse de los últimos lugares.

En Posadas habrá un duelo directo en los equipos que están en el fondo de la tabla. Capri, equipo que todavía no ganó en el certamen, recibirá a Regatas Resistencia que saldrá a cosechar puntos que pueden ser vitales pensando en la permanencia.

Hasta Formosa se trasladará Aranduroga que marcha en la segunda ubicación y defenderá esa lugar frente al siempre aguerrido Aguará que quiere escapar de los últimos lugares.

El cierre del sábado estará a cargo de San Patricio que recibirá a CURDA de Asunción en un duelo clave por seguir en la pelea entre los cuatro primeros del torneo. Por su parte, CURNE recibirá a San José de Paraguay en Resistencia, con ansias de seguir por la buena senda tras el triunfo del fin de semana pasado y volver a ponerse en carrera por los primeros puestos.

Así se ubican



Cumplidas seis fecha del Regional NEA 2026, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Taraguy 28 puntos, Aranduroga 24, Curda 19, San Patricio 18, Curne 17, San José 14, Sixty 10, Aguará 9, Regatas 7 y Capri 0.