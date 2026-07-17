San Lorenzo cayó con Riestra en el regreso de “Pipo” Gorosito

San Lorenzo perdió por 5-4 en una tanda de penales, luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario, ante Deportivo Riestra, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

El equipo al que regresó el entrenador Néstor “Pipo” Gorosito había comenzado en ventaja con el tanto del mediocampista Matías Reali, a los 25 minutos del primer tiempo, mientras que el cabezazo el delantero Tomás González igualó el encuentro en siete del complemento.

Ya en los penales, el guardameta Ignacio Arce pudo contener un débil disparo del defensor Alejo Córdoba, para que luego el volante Milton Céliz sentencie el triunfo del “Malevo”.

Con el triunfo, Deportivo Riestra accedió a los octavos de final de la copa nacional, instancia en la que se medirá a Gimnasia La Plata con fecha, horario y estadio a confirmar.

La primera llegada del partido fue de Deportivo Riestra, a los dos minutos, con un remate del delantero Nahuel Banegas desde el borde del área grande, que se fue apenas ancho tras un desvío.

San Lorenzo tuvo su primer acercamiento a los 13 minutos, con un centro del extremo Matías Reali que cayó para que el delantero Rodrigo Auzmendi defina de primera, aunque no puso bien el pie y su disparo desde el área chica fue impreciso.

El “Ciclón” se puso en ventaja a los 25 minutos, cuando Reali quedó libre por izquierda y se quedó con un rebote, por lo que pudo cruzar un zurdazo potente desde el borde del área y poner el 1-0.

En el complemento el primer ataque fue de San Lorenzo, con un centro desde la derecha del lateral Nicolás Tripichio a los tres minutos, que permitió el anticipo de Auzmendi al primero palo, cuyo cabezazo dio en el travesaño.

Riestra marcó la igualdad a los siete minutos de la segunda etapa, con una pelota frontal para el cabezazo del delantero Tomás González, que definió al primer palo y lejos del alcance del arquero Facundo Altamirano.

El partido no tuvo llegadas de riesgo hasta los 33 minutos, con un lateral de Riestra al área rival que el defensor Ezequiel Herrera, en su intento de despeje, casi coloca contra el palo derecho de su propio guardameta.

Además, tres minutos más tarde, un disparo lejano del carrilero Mariano Bracamonte salió bajo y a las manos de Altamirano, que estaba tapado pero igualmente pudo contener sin dar rebote.

A los 38 minutos, el delantero Alexis Cuello recibió un pase atrás de Reali sobre la medialuna del área, salió para la pierna derecha y definió abriendo el pie, con un disparo que se estrelló en el palo izquierdo del arquero Ignacio Arce.

Solo dos minutos después, Auzmendi recibió de espaldas al arco rival y jugó hacia atrás de primera para el lateral izquierdo Mathías De Ritis, cuyo remate de volea fue detenido por Arce, sobre su poste derecho.

En el primer minuto de descuento, un córner al segundo palo fue cabeceado de pique al piso por el defensor Alejo Córdoba, aunque Arce pudo estirarse y enviar la pelota nuevamente al córner.

Ya en la tanda de penales Ignacio Arce pudo detener el remate bajo y sobre su palo derecho de Alejo Córdoba y marcó la diferencia necesaria para que, en el último disparo, el mediocampista de Riestra Milton Céliz cruce un derechazo bajo y defina la tanda.