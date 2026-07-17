Scaloni: “llegaron los dos equipos que merecen estar en la final”

En la conferencia de prensa oficial previa al encuentro decisivo entre Argentina y España, Lionel Scaloni analizó el choque por el título, destacó las virtudes de la Furia Roja, elogió a Lamine Yamal y Lionel Messi. Además explicó cómo llega su equipo a la definición que se disputará en Nueva Jersey.

Scaloni reconoció que la planificación de la jornada no fue la ideal y explicó que todavía debe evaluar cómo evolucionan algunos futbolistas que terminaron con molestias la semifinal.

“Hoy nos obligaron a hacer un entrenamiento en un horario que no queríamos. Con esto de la conferencia, el entrenamiento fue corto y casi no pudimos probar nada. Estamos enfocados en el descanso y después veremos cómo llegan los jugadores, que algunos no terminaron de la mejor manera”.

Por ese motivo, adelantó que la práctica del día siguiente será determinante para definir el equipo. "Mañana será un entrenamiento aimportante para hablar con ellos y ver cómo están".

El seleccionador argentino consideró que el duelo decisivo enfrentará a las dos mejores selecciones del campeonato y destacó la evolución que mostró la selección europea a lo largo del torneo. "Somos equipos parecidos. España ha ido de menos a más y el último partido fue el mejor de todos ante un gran rival como Francia". Y agregó: "Han llegado los dos equipos que merecen estar en la final".

Además, minimizó la experiencia acumulada por la Albiceleste en este tipo de partidos y remarcó que el plantel español también está acostumbrado a jugar bajo presión. "Ellos tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios, que son tope en sus equipos. No creo que sea un hándicap que nosotros hayamos jugado la anterior final".

Scaloni también dedicó unas palabras a Luis de la Fuente, con quien compartió el curso de entrenadores en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. "Todo el grupo que hicimos en el curso de entrenador en Las Rozas tenemos un gran recuerdo de él. Era uno de los profesores que más hablaba con nosotros. Siempre con la palabra justa".

Consultado por Lamine Yamal, el técnico argentino destacó el enorme potencial del joven delantero, aunque dejó una sonrisa al expresar su deseo para la final. "Lamine Yamal juega muy bien, es un patrimonio del fútbol, tiene una edad en la que todavía tiene un montón para dar. Va a dar demasiadas alegrías a España, pero esperemos que el domingo, no".

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando Scaloni habló del vínculo que el equipo construyó con los hinchas durante su ciclo al frente al equipo. "La Selección Argentina juega por su gente. Hemos recuperado algo muy valioso, que es que la gente se pare frente a la televisión con nuestra camiseta y se dé un abrazo entre hinchas de distintos equipos".

Scaloni reconoció que ambos cuerpos técnicos llegan con un conocimiento profundo del rival y que no habrá demasiadas sorpresas desde el punto de vista táctico. "Nosotros sabemos cómo juega el equipo del otro, aunque no hablamos de los patrones de cada uno; sin embargo, todos sabemos cuáles son".



Al mismo tiempo, destacó el rendimiento que mostró su equipo durante el campeonato. "El equipo ha tenido cosas positivas. El segundo tiempo con Inglaterra fue muy bueno. Creo que estamos bien. Jugamos contra un gran rival".

Y valoró el hecho de volver a disputar una definición mundialista. "Llegar donde llegamos nuevamente tiene doble mérito".

Con información de ESPN