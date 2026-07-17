Boca venció a Sarmiento en el debut de Arruabarrena y avanzó en la Copa Argentina

Boca arrancó el segundo semestre del año con una victoria en la Copa Argentina. El Xeneize derrotó 2-0 a Sarmiento de Junín y clasificó a los octavos de final, en el primer partido de la vuelta oficial de Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

El partido se jugó en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, donde Boca logró imponerse con los goles de Alan Velasco y Leonel Flores. El equipo de la Ribera no tuvo sobresaltos durante los 90 minutos.

Octavos

Con este triunfo, Boca se medirá con Vélez en la próxima ronda de la Copa Argentina, aunque todavía no se confirmó la fecha ni el horario.

El cruce marcará un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos dentro de la competencia, luego de la victoria 4-3 del Fortín en la edición 2024 del torneo.