Franco Colapinto disputa el GP de Bélgica: calendario y detalles de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a competir este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La actividad comenzó hoy con las prácticas libres y el domingo será la carrera en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps.

El argentino llegó a Bélgica tras finalizar 9º en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde protagonizó una destacada remontada luego de largar desde el puesto 19.

Cronograma del GP de Bélgica (horario para Argentina)

Viernes 17

Práctica libre 1: comenzó a las 8.30.

Práctica libre 2: 12.00.

Sábado

Práctica libre 3: 7.30.

Clasificación: 11.00.

Domingo

Carrera a 44 vueltas: 10.00.

Con la camiseta de Messi

En la previa de la final del Mundial de Fútbol, Colapinto llegó al Spa-Francorchamps con la camiseta de Lionel Messi. Habló de la victoria de la "Albiceleste" frente Inglaterra y les tiró una chicana a sus compañeros.

Camino hacia el box, la cámara del equipo le preguntó si estaba contento. "Yo sí, ¿y vos?... un minuto de silencio", respondió Colapinto en referencia a la eliminación de los ingleses.