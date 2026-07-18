Los Pumas reciben a Inglaterra

Los Pumas cerrarán este sábado su participación en la ventana de julio del Nations Championship al enfrentar a Inglaterra en Santiago de Estero, en un partido válido por la tercera fecha del certamen en el cual se enfrentan las mejores selecciones de los hemisferios norte y sur. El compromiso se disputará desde las 16 en el estadio Madre de Ciudades.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi, que comenzó su participación en el torneo con una derrota ante Escocia, en Córdoba, viene de vencer por 35 a 21 a Gales, la semana pasada en San Juan.

Ante Inglaterra, Los Pumas completarán la primera etapa de la competencia en condición de local, y en noviembre deberá jugar en condición de visitantes ante Irlanda, Italia y Francia. Luego, entre el 28 y 29 de noviembre, se disputarán las finales del Nations Championship en el estadio de Twickenham, en Londres.

En relación al XV que se midió con Gales, Contepomi tiene planeados introducir algunos cambios para el compromiso que se celebrará en Santiago del Estero. Por el lado de los forwards, Mayco Vivas ingresa por Boris Wenger, mientras que Matías Moroni tendrá un lugar en el centro de la cancha por Lucio Cinti.

Otra novedad es que Matías Alemanno superó el protocolo de conmoción luego del fuerte golpe que sufrió ante Gales y se mantiene en la segunda línea.

Por su parte, Inglaterra no tendrá cambios en relación al conjunto que goleó a Fiji. El head coach de La Rosa, Steve Borthwick, eligió dejar en en el banco de suplentes a Henry Pollock, quien apoyó un hat-trick ante el conjunto de Oceanía. Las novedades estarán en el banco de suplentes, con los ingresos del debutante Emmanuel Iyogun y Ben Spencer.