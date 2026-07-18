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LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Mandiyú triunfó y quedó como único puntero del Oficial

El Albo se mantiene con puntaje ideal después de tres fechas. Huracán y Ferroviario quedaron como escoltas.

Por El Litoral

Sabado, 18 de julio de 2026 a las 17:12
Gentileza Mandiyú

Mandiyú continúa con su paso ideal en el Torneo Oficial de Primara A 2026 en la Liga Correntina de Fútbol. Pasó la tercera fecha y quedó como único puntero al ganar sus tres compromisos, mientras que Huracán y Ferroviario resignaron la primera ubicación al empatar sus respectivos compromisos.

Maximiliano Martínez y Fabrizzio Herrera le dieron la victoria a Mandiyú sobre Talleres 2 a 0 en uno de los cotejos que sirvió para cerrar la tercera fecha el viernes por la noche.

Por su parte, Boca Unidos sumó su segundo triunfo del certamen al superar a Mburucuyá 2 a 0 con goles de Kevin Gómez y Lautaro Cattaneo.

Además, Sportivo también logró su segunda victoria en el Oficial al vencer a Libertad 1 a 0 con un tanto convertido por Jeremías Godoy.

La fecha había comenzado en la siesta del viernes con el empate en 0 entre Ferroviario y Lipton, mientras que Independiente goleó a Yaguareté 5 a 0 (Juan Manuel Leguizamón (2), Nicolás Barrientos, Miguel Piñeyro y Enzo Quevedo).

Más tarde, Huracán y Empedrado empataron sin abrir el marcador, Sacachispas superó a Curupay 3 a 0 (Jorge Almirón, Armando Ojeda Aguilar e Iván Mosqueda) y Cambá Cuá, con dos goles de Julio Sena, superó a Doctor Montaña 2 a 0.

Así se ubican

Cumplidas tres fechas, las posiciones del Torneo Oficial de Primera División A están de esta manera: Mandiyú 9 puntos, Ferroviario y Huracán 7, Sacachispas, Boca Unidos y Sportivo 6, Cambá Cuá y Lipton 5, Independiente, Empedrado, Mburucuyá y Talleres 4, Doctor Montaña, Curupay, Libertad y Yaguareté 0.

Lo que viene

La cuarta fecha del torneo superior en la capital correntina contempla estos encuentros:

Lipton vs. Cambá Cuá

Mburucyá vs. Ferroviario

Boca Unidos vs. Curupay

Dr. Montaña vs. Yaguareté

Independiente vs. Mandiyú

Talleres vs. Huracán

Empedrado vs. Sportivo

Libertad vs. Sacachispas

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