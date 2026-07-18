Mandiyú triunfó y quedó como único puntero del Oficial

Mandiyú continúa con su paso ideal en el Torneo Oficial de Primara A 2026 en la Liga Correntina de Fútbol. Pasó la tercera fecha y quedó como único puntero al ganar sus tres compromisos, mientras que Huracán y Ferroviario resignaron la primera ubicación al empatar sus respectivos compromisos.



Maximiliano Martínez y Fabrizzio Herrera le dieron la victoria a Mandiyú sobre Talleres 2 a 0 en uno de los cotejos que sirvió para cerrar la tercera fecha el viernes por la noche.



Por su parte, Boca Unidos sumó su segundo triunfo del certamen al superar a Mburucuyá 2 a 0 con goles de Kevin Gómez y Lautaro Cattaneo.



Además, Sportivo también logró su segunda victoria en el Oficial al vencer a Libertad 1 a 0 con un tanto convertido por Jeremías Godoy.



La fecha había comenzado en la siesta del viernes con el empate en 0 entre Ferroviario y Lipton, mientras que Independiente goleó a Yaguareté 5 a 0 (Juan Manuel Leguizamón (2), Nicolás Barrientos, Miguel Piñeyro y Enzo Quevedo).



Más tarde, Huracán y Empedrado empataron sin abrir el marcador, Sacachispas superó a Curupay 3 a 0 (Jorge Almirón, Armando Ojeda Aguilar e Iván Mosqueda) y Cambá Cuá, con dos goles de Julio Sena, superó a Doctor Montaña 2 a 0.

Así se ubican



Cumplidas tres fechas, las posiciones del Torneo Oficial de Primera División A están de esta manera: Mandiyú 9 puntos, Ferroviario y Huracán 7, Sacachispas, Boca Unidos y Sportivo 6, Cambá Cuá y Lipton 5, Independiente, Empedrado, Mburucuyá y Talleres 4, Doctor Montaña, Curupay, Libertad y Yaguareté 0.

Lo que viene



La cuarta fecha del torneo superior en la capital correntina contempla estos encuentros:



Lipton vs. Cambá Cuá



Mburucyá vs. Ferroviario



Boca Unidos vs. Curupay



Dr. Montaña vs. Yaguareté



Independiente vs. Mandiyú



Talleres vs. Huracán



Empedrado vs. Sportivo



Libertad vs. Sacachispas