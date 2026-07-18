Villagrán habló de un equipo competitivo para la temporada 2026/27

El Club de Regatas Corrientes realizó la presentación formal del flamante entrenador para la Liga Nacional de Básquet, Martín Villagrán, quien conducirá al equipo en la máxima categoría del básquet argentino en la temporada 2026/27.



El salón Chapo de la institución del parque Mitre sirvió para la presentación de Villagrán ante la Comisión Directiva, entrenadores y miembros del área de básquetbol de Regatas.



“Va a ser un proyecto a mediano y largo plazo. Vamos a tratar de armar el mejor equipo que se pueda y tratar de ser lo más competitivo. Y en ese proyecto vamos a intentar ir desarrollando a los jugadores jóvenes que tiene el club”, comentó Villagrán.



En la reunión que se concretó este sábado, estuvieron presentes los miembros de la Honorable Comisión Directiva, encabezada por el presidente Dr. Eduardo Tassano y el vicepresidente Dr. Francisco Macías. Además, acompañaron miembros de la subcomisión de básquet del club, y entrenadores y profesores de la disciplina.



En la oportunidad, se le dio la bienvenida formal al nuevo coach por parte de todos los presentes, contándoles de manera detallada el funcionamiento de la disciplina en el club para lograr un trabajo integral y coordinado en todas las esferas del básquet remero.



Villagrán agradeció por el recibimiento y sostuvo que está “muy contento de formar parte en un club tan importante como Regatas. Agradezco a Eduardo Tassano por encarar este nuevo proyecto con mi persona”,



“Quiero decirle a toda la gente del club que vamos a trabajar con mucho compromiso para tratar de dejar a Regatas lo más alto que podamos. Le pido a los hinchas que nos acompañen, que puedan llenar el estadio donde nos toque jugar y que con su aliento sean el sexto hombre”, agregó.



El inicio de la pretemporada del Club de Regatas será el lunes 17 de agosto, aunque ya el 3 de ese mes el cuerpo técnico empezará a trabajar con los jóvenes jugadores del club más aquellos mayores que se puedan sumar de manera anticipada.



Hasta el momento Villagrán cuenta con un plantel donde están Iván Gramajo, Sebastián Orresta, Fausto Ruesga y Francisco Farabello. Se espera que José Montero termine su participación en la Liga Federal con Mitre de Posadas para confirmarlo como una nueva incorporación.



También trabajarán con el equipo de primera Francisco Ferraro, Ignacio Ortega, Viktor Bender y Exequiel Lezcano, entre otros.



Para la zona interna, por el momento se trabaja en sumar un jugador extranjero mientras se analiza la propuesta de incorporar a Roberto Acuña.