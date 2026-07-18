Los Pumas enfrentaron a Inglaterra con una camiseta en homenaje a Maradona

Los Pumas le rindieron un homenaje a Diego Maradona y a la Selección argentina campeona del mundo en 1986 durante el partido frente a Inglaterra por una nueva fecha del Nations Championship. El equipo salió al campo de juego del Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, con una camiseta especialmente diseñada para la ocasión.

La indumentaria, de color azul, fue creada para recordar al histórico seleccionado que levantó la Copa del Mundo en México hace 40 años.

Un reconocimiento a 40 años del Mundial

La camiseta y el pantalón fueron confeccionados exclusivamente para este encuentro. Además, la marca que viste a Los Pumas es la misma que acompañó a la Selección argentina durante la conquista mundialista de 1986.

A través de un comunicado, la Unión Argentina de Rugby explicó que el homenaje busca reconocer un momento que trascendió al deporte y quedó marcado en la historia del país.

"Hay momentos que trascienden el deporte y pasan a formar parte de la historia de un país. A 40 años del histórico 1986, la UAR y Los Pumas rindieron homenaje al seleccionado campeón en reconocimiento a uno de los capítulos más memorables del deporte argentino", escribió la organización.