Así será el show de la final

La gran definición del Mundial 2026 en el MetLife Stadium no solo será un evento histórico en lo deportivo, sino también en lo artístico. Por primera vez en la historia de los mundiales, la final contará con un mega show musical extendido durante el entretiempo, emulando el formato del famoso Super Bowl de la NFL.



La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) organizó una fiesta sin precedentes para el antes y el entretiempo del partido final del Mundial 2026.



La ceremonia previa arrancará una hora y media antes del comienzo del partido que dirimirá al campeón. Para las 14.30 (horario argentino) están previstas las participaciones de Tom Cruise, Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams. Y luego, Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos, que hasta ahora sólo se entonó en los partidos de la selección local.



En el entretiempo se prevén 13 minutos de espectáculo. Como figura estelar estará Madonna y, tras participar de la Ceremonia Inaugural, Shakira también entrará en escena. Completarán el show Justin Bieber y la banda pop coreana BTS. Las actuaciones contarán con la dirección de Chris Martin, líder de Coldplay, quien además será el presentador. En tanto que se calcula que para desmontar la estructura del espectáculo se utilizarán 4 minutos.