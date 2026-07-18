Curiosidades mundialistas

La nueva copa



En 1974 entró en juego la copa que reemplazó a la Jules Rimet, que quedó definitivamente en poder de Brasil por haberla ganado en tres ocasiones, Suecia 58, Chile 62 y México 70. La superficie de la base permite anotar el nombre de 17 equipos campeones, por lo que el último espacio útil sera usado en el año 2038. Desde el mundial de Alemania, a cada campeón se le entrega una réplica de la copa, que es de plata, aunque bañada en oro.

Adiós Jules Rimet



La original Copa Jules Rimet, reposó en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, en Río de Janeiro, hasta que el trofeo fue robado y fundido por ladrones en 1983, se perdió para siempre. Cinco años más tarde un brasileño llamado Antonio Carlos Aranha fue asesinado por sus cómplices, ya que, según determinó la policía, no compartió el botín con ellos. La CBF descuidó en 1984, encargar una réplica de la copa para sus vitrinas.

Reconocimiento tardío



El capitán de la selección uruguaya campeona en 1930, Obdulio Varela, fue la figura emblemática del fútbol charrúa. Con el premio que recibió por ganar la Copa del Mundo le alcanzó para comprarse un Ford 31, pero con tanta mala suerte que se lo robaron una semana después. El reconocimiento más importante lo recibió Varela 69 años más tarde, cuando fue elegido como el deportista uruguayo más importante del Siglo XX. Murió pobre y el gobierno se encargó de todos los gastos por su muerte y sepelio. Claro, no se había encargado de él en toda su vida. El reconocimiento llegó muy tarde. Pero lamentablemente la vida es así.

El coraje de Alvarez



En Chile 1962 el mediocampista uruguayo, jugó como titular en el partido en que la Unión Soviética le ganó 2 a 1 a Uruguay y lo eliminó de la copa. En este cotejo sufrió la fractura del peroné de la pierna derecha y pese a los consejos de los médicos, quiso seguir jugando hasta el final. Años más tarde su hija Analía comentó a la prensa que su padre casi perdió la pierna por el tremendo esfuerzo que debió realizar. Eran otros tiempos y otros hombres, sin duda.

Récord de goles



El partido con más goles hasta hoy en la Copa del Mundo, fue cuando Austria venció a Suiza 7a 5 en 1954, pero además también tuvo otra particularidad: hizo mucho calor y dos futbolistas suizos, el arquero Parlier y el defensor Bocquet, jugaron insolados y terminaron apenas el partido, casi desmayados, y debieron ser atendidos de urgencia.

En boca cerrada...



Una muestra de que a veces no es aconsejable hablar, la tuvo el argentino Oscar “Pinino” Más en 1966 en Inglaterra, cuando paseando con otros compañeros por las calles de Londres, acostumbrados a que nadie les entendía el castellano, le gritó a una mujer rubia “Flaca, qué fea que sos...¡¡” Pero tuvo la mala suerte de que era una de las traductoras que acompañaban al plantel. La chica, ni lerda ni perezosa le contestó: “Vos no te creas que sos muy lindo...” Por algo un conocido refrán dice que “en boca cerrada no entran moscas..”

Primeras tarjetas



Las primeras tarjetas amarillas y rojas, comenzaron a utilizarse en México 1970, luego de la experiencia con Argentina en Inglaterra 66, la expulsión de Rattín en el partido en Londres. El árbitro argentino Angel Coerezza, maestro del referato, fue quien aplicó las dos primeras tarjetas amarillas en el partido Alemania 3- Inglaterra 2 en León, por cuartos de final. Amonestó a un jugador por bando y no hizo falta la roja, ya que, ese mundial según los historiadores, fue uno de los más limpios en la historia de las Copas del Mundo. Coerezza volvió a dirigir luego en el Mundial de Argentina 78.

Francisco Villagrán



Especial para El Litoral