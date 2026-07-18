Inglaterra logró el bronce con una lluvia de goles

Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente.



Los goles fueron de Bukayo Saka con un Hat-Trtick y Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham para Inglaterra, mientras que Kylian Mbappé cerro el mundial con un doblete seguido de los tantos de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para el descuento de Francia.



El abultado marcador con 10 goles ubicó al choque entre Inglaterra y los galos como el quinto con más tantos en toda la historia de los Mundiales. El enfrentamiento con más conversiones data de 1954: Austria venció por 7-5 a Suiza. El top se completa con un 6-5 de Brasil sobre Polonia en 1938 y dos goleadas de Hungría por 8-3 contra Alemania Federal (1954) y 10-1 sobre El Salvador (1982). En 1958, Francia venció por 7-3 a Paraguay.



Inglaterra aprovechó la pasividad en la postura de Francia e impusó condiciones en la primera etapa. Tal fue la diferencia que logró adelantarse en el marcador a los dos minutos con un golazo de Declan Rice. Inglaterra continuó con su superioridad y golpeó otra vez a los 18: Ezri Konsa ganó de cabeza tras un tiro de esquina y estampó el 2-0.



Después de la pausa de hidratación, la selección de Deschamps salió con otra impronta, la cual se esfumó rápidament. Inglaterra exprimió al máximo los contragolpes directos y, a pura contundencia, se puso 3-0 a los 37 minutos gracias al tanto de Bukayo Saka. El mismo extremo del Arsenal se encargó de convertir el 4-0 antes del final de un primer tiempo contundente de los ingleses.



Deschamps describió de manera perfecta la actuación de su equipo en el primer tiempo al realizar cuatro modificaciones de cara al complemento tras el entretiempo. El considerable cambio de actitud de los galos sorprendió a sus rivales: Kylian Mbappé y Bradley Barcola descontaron en menos de 10 minutos.



Desde entonces, el transcurso del juego fue vibrante y la mitad de la cancha se volvió de paso. Mbappé volvió a convertir para asentarse como el máximo artillero del Mundial: alcanzó la línea de los 10 goles y superó a Lionel Messi (8) en la pelea por la Bota de Oro.



Francia desperdició numerosas oportunidades para igualar el enfrentamiento e Inglaterra logró aumentar la ventaja tras un penal a favor por una infracción de Malo Gusto sobre Djed Spence. Bukayo Saka fue el encargado de ejecutar la pena máxima y consumó su hat-trick personal al estampar el 5-3. Dembélé descontó una vez más para Francia, pero una jugada magistral de Jude Bellingham le permitió a los británicos imponerse por 6-4.