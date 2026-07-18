Taraguy, Aranduroga y San Patricio clasificaron a la segunda ronda

Cuando restan dos jornadas para concluir la primera ronda del Regional NEA 2026 de rugby, los tres equipos correntinos se aseguraron un lugar en la siguiente etapa.



Este sábado, por la séptima fecha de la primera fase, Taraguy y Aranduroga ganaron como visitante, mientras que San Patricio se impuso en Corrientes y quedaron en los tres primeros puestos del certamen de primera división.



Taraguy sacó adelante un partido complicado en Villa Fabiana, Resistencia, y superó a Sixty 43 a 31 para mantener su invicto y consolidarse en la primera ubicación.



En Formosa, Aranduroga aprovechó la ventaja del primer tiempo y le ganó Aguará 26 a 7. El equipo Cebra marcó la diferencia en los 40 minutos iniciales, gracias a las indisciplina del rival. Se adelantó 19 a 0. En el complementó controló la ventaja, aseguró la victoria y la segunda ubicación.



En la capital correntina, en un duelo directo por el tercer puesto, San Patricio le ganó a Curda de Asunción 31 a 26 para arrebatarle el tercer lugar del podio en las posiciones de la primera fase.



En Resistencia, Curne triunfó sobre San José de Asunción, Paraguay, 30 a 24 y prácticamente se aseguró un lugar en la próxima instancia.



La lucha por los últimos puestos tuvo una partido clave en Posadas. Regatas Resistencia superó como visitante a Capri 46 a 24 y escaló hasta la séptima ubicación.



Con este resultado, el equipo misionero prácticamente quedó condenado a jugar el Ascenso durante la segunda fase.

Lo que viene



La octava fecha recién se jugará el fin de semana el 7 y 8 de agosto con un partido destacado, el clásico correntino entre Taraguy y Aranduroga.



También se medirán Regatas vs. Curda, San José vs. Sixty, Capri vs. Curne y Aguará vs. San Patricio.



Una vez que concluya la primera fase (9 fechas), los ochos primeros disputarán una segunda ronda de todos contra todos y acumulación de puntos con la primera fase1. Mientras que los dos últimos ubicados pasarán a disputar la Zona Ascenso.



Cuando concluya la segunda fase, los cuatro primeros disputarán las semifinales de la temporada 2026 del Regional