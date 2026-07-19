Aldo Gamboa, el primer campeón correntino

Sin duda que el primer campeón en el boxeo profesional que dio Corrientes, Aldo Gamboa fue el comienzo de una serie de campeones que luego fueron enriqueciendo la actividad pugilística a través de los años. En esa época había que hacer méritos para llegar y enfrentarse a los mejores valores del momento. Para rememorar los años dorados del boxeo argentino y correntino, El Litoral le realizó una entrevista exclusiva a Aldo Gamboa, ya fallecido hace algunos años, quien en esa ocasión nos comentó “Mis recuerdos son muchos -indicó- pero me acuerdo muy bien cuando gané el título argentino frente a un grande como lo fue sin duda Alfredo Bunetta. Fue una pelea muy dura y me sentí muy contento por traer el título para Corrientes y Goya especialmente. La definición llegó por KOT en el round 12° ya que hasta ese momento la pelea era muy pareja. No me considero un noqueador, yo peleaba y boxeaba por igual, pero me gustaba más prenderme en el cambio de golpes, donde podía imponer mi potencia. Yo creo que personalmente me gustaba más pelear que boxear, pero hacía bien las dos cosas. En esa época había muy buenos boxeadores y había que llegar a disputar un título. Yo estaba siempre bien preparado, físicamente no daba ventajas y llegaba con todo a cada pelea. Hacía footing por las mañanas en los bosques de Palermo y por la tarde entrenaba con todo en el gimnasio del Luna. Si uno quiere llegar tiene que hacer sacrificios, no queda otra.”

Sus comienzos



De cómo se inició en el boxeo comentó que “fue acá, en Goya, un día entré a un gimnasio a mirar como se entrenaban, se me acercó un entrenador y me dijo que no podía estar allí si no entrenaba. Bueno, entonces me quedo a entrenar, le dije, y me aceptó, aparte yo de chico era muy peleador en la calle, no me costó mucho y comenzó a gustarme la actividad. Luego me tocó la Marina y fui a Bahía Blanca a Puerto Belgrano, allí me buscó un manager, Alfredo Felice, que me vio condiciones y consiguió que me dieran permiso para entrenar en Bahía Blanca. Allí hice una campaña larga, peleé por el título bahiense y cuando salí de baja me fui a Buenos Aires, hablé con Tito Lectoure y me empecé a entrenar en el gimnasio del Luna Park. En mi trayectoria tuve muchos y buenos técnicos, los tuve a don Alfredo y Tino Porzio, todos me querían mucho, yo era muy obediente en el gimnasio. También tuve duros rivales, entre ellos Alfredo Bunetta fue el más duro, aunque con “Cachín” Díaz hicimos varias peleas muy duras, también con el brasileño De Souza hicimos peleas duras. Todos eran buenos, muy parejas las peleas. Tenías que pelear con todos si quería llegar. Antes era otra cosa, otra época, ahora el campeón elige con quien pelear, antes no. La corona la perdí en mi primera defensa con Cachín Díaz, y al año siguiente la reconquisté frente al mismo rival. En el año 62 abandoné el boxeo siendo campeón, después volví en el año 66, hice dos peleas, una en Bahíz Blanca y otra en el Luna Park, con Ricardo Moreno, que luego fue campeón argentino y sudamericano de los gallos. Gané las dos peleas, pero ví que ya no era el mismo de antes, entonces decidí dejar el boxeo definitivamente y creo que hice bien. En esa época el campeón era Cucusa Ramos. Yo estaba un poco cansado y me costaba dar el peso, tenía que hacer muchos sacrificios, daba muchas ventajas y decidí largar todo”.



Cuando volvió a Goya puso un supermercado junto a su cuñado y le fue muy bien, al tiempo se jubiló y vivió bien hasta sus últimos años en que dejó este mundo. “No veo mucho boxeo actualmente-cuenta- el nivel está muy bajo en todo el mundo”.



Algo Gamboa hizo 77 peleas en su extensa campaña, perdió 7 y empató 6, ganando las restantes, la mayoría por KO. Hombre culto, amable y simpático, cuenta su vida como si fuera una película. Con su esposa Aurora Millán tuvo tres hijos, que le dieron nietos, con todos disfrutó de la vida hasta el final. Los sacrificios no fueron en vano, tuvo un final acorde a sus sacrificios.



Tuvo el privilegio de haber sido el primer campeón correntino de la historia del boxeo correntino. Descanse en paz don Aldo Gamboa. Se lo merece. Un gran boxeador y mejor persona.