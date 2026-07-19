Argentina y España juegan por el premio mayor en el Mundial

La selección de Argentina se enfrentará este domingo con su par de España, en la que será la gran final del Mundial 2026 y que contará con el tan ansiado cruce entre Lionel Messi y Lamine Yamal.



El encuentro, que está programado para las 16, se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey. El árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic, mientras que en el VAR estará la nicaragüense Tatiana Guzmán.



Argentina se metió en esta instancia luego de conseguir una épica victoria ante Inglaterra, rival al que le dio vuelta el resultado sobre el final del encuentro gracias a los goles del mediocampista Enzo Fernández y del delantero Lautaro Martínez, ambos asistidos por Messi.



En este enfrentamiento los dirigidos por Lionel Scaloni pudieron dejar atrás las flojas actuaciones que venían demostrando en las fase previas, por lo que llegan a la ilusión al máximo con el objetivo de conseguir el bicampeonato en el Mundial, que además representaría la cuarta estrella.



Pese a sus 39 años, Messi sorprendió a todos con su actuación en este Mundial, donde se cargó el equipo al hombro y apareció en los momentos más complicados. En lo que va de la competencia, el astro rosarino anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias.



Del otro lado estará España, que luego del empate en su primera presentación ante Cabo Verde comenzó a mostrar su mejor versión y ganó todos sus partidos casi sin sufrir (recibió un solo gol), aunque tampoco le sobró mucho contra sus oponentes.



En las semifinales, los dirigidos por Luis De la Fuente dieron una cátedra de fútbol para derrotar 2-0 a Francia, que era la gran candidata.



El de este domingo será el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, la gran promesa española, en un duelo que atraerá la mirada del mundo entero.

El día previo



Durante la jornada del sábado, Argentina llevó a cabo su último entrenamiento de cara a la gran final del Mundial 2026, mientras que España canceló la práctica por una fuerte tormenta eléctrica.



La gran incógnita en el 11 inicial de la selección Argentina está en la mitad de la cancha, ya que Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurado su lugar, mientras que el cuarto hombre se definirá entre Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González.



La otra duda está en el lateral derecho de la defensa, debido a que si bien Nahuel Molina tiene todos los números para ser titular, no hay que descartar una sorpresa y la posibilidad de que finalmente sea reemplazado por Gonzalo Montiel.

Antecedente mundialista



El de este domingo será el segundo enfrentamiento entre Argentina y España en Mundiales. El único antecedente data de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, donde la "Albiceleste" se quedó con el triunfo por 2-1 con dos goles de Luis Artime.