Elijo creer: las cinco coincidencias que ilusionan antes de la final del Mundial

En cada Mundial aparecen las cábalas, las estadísticas y esas coincidencias que rápidamente se vuelven virales entre los hinchas. Y mucho más antes de una final. Algunas tienen sustento histórico y otras son simples curiosidades, pero todas alimentan la ilusión de una Selección Argentina que buscará este domingo conquistar su cuarta Copa del Mundo frente a España. Estas son las cinco "señales" que más ruido hicieron en la previa.

1- El mismo resultado frente a Inglaterra que en el Mundial de 1986

En México 1986, el equipo de Carlos Bilardo eliminó a Inglaterra con un triunfo por 2-1 en los cuartos de final, gracias a los dos inolvidables goles de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. Aquella victoria terminó siendo un paso decisivo rumbo al título.

Cuarenta años después, Argentina volvió a derrotar 2-1 a Inglaterra en un Mundial. Esta vez fue en semifinales y el resultado la depositó nuevamente a un partido de conquistar la Copa.

2- Un 3-1 en cuartos que siempre terminó con el campeón levantando la Copa

En toda la historia de los Mundiales solamente tres partidos de cuartos de final terminaron 3-1:

Italia 3-1 Francia (1938).

Brasil 3-1 Inglaterra (1962).

Argentina 3-1 Suiza (2026).

Pero la coincidencia va mucho más allá del resultado. En los tres casos, el equipo ganador llegaba como campeón vigente, comenzó el partido imponiéndose 1-0, sufrió el empate parcial del rival y terminó ganando 3-1. Italia fue campeón en 1938. Brasil repitió el título en 1962. Ahora Argentina intentará seguir la misma secuencia.

3- La curiosa combinación de números que apareció en la semifinal

Durante el segundo tiempo frente a Inglaterra, Lionel Scaloni realizó tres ingresos prácticamente al mismo tiempo. Entraron Nicolás Otamendi con la camiseta 19, Rodrigo De Paul con la 7 y Gonzalo Montiel con la 4. La imagen de los tres juntos comenzó a recorrer las redes sociales porque muchos la interpretaron como un guiño del destino.

El 19 coincide con el día de la final, el 7 con el mes de julio y el 4 representa la ilusión de conquistar la cuarta estrella; aunque también coincide con las 16 horas, el horario en el que comenzará el partido decisivo.

4. Los goles de Argentina también forman la fecha de la final del Mundial

La coincidencia numérica no terminó ahí. En su camino a lo largo del Mundial, la Selección acumula 19 goles a favor y 7 en contra. Otra vez aparece el 19/7, exactamente la fecha en la que Argentina buscará quedarse con el título mundial.

5- El partido 104 de Scaloni… y también del Mundial

Hay un último dato que llamó la atención.La final frente a España será el partido número 104 de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina. Curiosamente, también será el encuentro número 104 del Mundial 2026.

TyC Sports