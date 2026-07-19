La AFA reprograma el fútbol por el regreso de la Selección Argentina al país

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión de todos los partidos programados para el lunes 20 y martes 21 de julio debido al regreso de la Selección Argentina al país, luego de disputar este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que la medida responde a la logística que demandará el retorno de la Albiceleste, por lo que toda la actividad oficial prevista para esas dos jornadas será reprogramada. Entre las competencias afectadas se encuentra la Supercopa Argentina, que debía enfrentar a Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia, además de los encuentros correspondientes a la Primera Nacional, Primera C, Torneo Proyección, Campeonato Femenino, Promocional Amateur y todas las categorías del Futsal AFA.

La AFA informó que las nuevas fechas de los partidos suspendidos serán comunicadas próximamente. El regreso del seleccionado, que buscará conquistar el bicampeonato del mundo frente a España, generará un importante operativo de seguridad y un masivo recibimiento de los hinchas, motivo por el cual la máxima entidad del fútbol argentino decidió postergar la actividad en todas las categorías durante esas 48 horas.

Espn