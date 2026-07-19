Colapinto terminó 10° en el GP de Bélgica y sumó puntos para Alpine

Franco Colapinto terminó 10° el Gran Premio de Bélgica y sumó un punto más para el campeonato del mundo de la Fórmula 1. La victoria quedó en manos nuevamente de Kimi Antonelli (Mercedes), que se impuso con mucha solvencia y se afianza como el principal candidato al título de la temporada.

El argentino aguantó durante más de doce vueltas a Pierre Gasly, su compañero de Alpine, y cerró otra gran carrera dejando al francés en el 11° lugar, fuera de la zona de puntos.

El argentino tuvo una gran largada y pasó del 11° al octavo lugar, pero poco antes de la mitad de carrera ingresó a los pits y cayó al 16° puesto. Ahí, Colapinto dejó los neumáticos medios por los duros y no tuvo necesidad de volver a boxes, una decisión que sería determinante más adelante.

Poco a poco, fue recuperando terreno y con una gran maniobra pasó a Gasly y a Lawson en la misma curva, en la vuelta 31 de la carrera. A partir de ahí se afianzó en el décimo lugar del GP de Bélgica y no soltó ese puesto hasta el final, aunque tuvo que defenderse de su compañero de Alpine en muchas ocasiones.

Por su parte, Antonelli tuvo otro domingo perfecto y se repuso una fallida entrada en boxes, que dejó momentáneamente a Leclerc primero. Sin embargo, en la vuelta 34 el italiano pasó al Ferrari y poco a poco fue construyendo un nuevo triunfo en la Fórmula 1 que lo mantiene en el primer puesto.

La próxima de la Fórmula 1, por la undécima fecha del campeonato del mundo, será el fin de semana del domingo 26 de julio en el Autódromo Hungaroring, de Hungría.

Resultado final del Gran Premio de Bélgica de la F1

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:49.963 Charles Leclerc (Ferrari) - +1.952 Max Verstappen (Red Bull) - +9.634 Lewis Hamilton (Ferrari) - +5.659 Oscar Piastri (McLaren) - +1.743 Isack Hadjar (Red Bull) - +4.319 Lando Norris (McLaren) - +0.707 Gabriel Bortoleto (Audi) - +25.126 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1.266 Franco Colapinto (Alpine) - +25.631 Pierre Gasly (Alpine) - +0.954 Liam Lawson (Racing Bulls) - +0.532 Nico Hülkenberg (Audi) - +0.825 Oliver Bearman (Haas) - +16.117 Alexander Albon (Williams) - +10.219 Carlos Sainz (Williams) - +1.172 Esteban Ocon (Haas) - +5.069 Valtteri Bottas (Cadillac) - +1 vuelta Fernando Alonso (Aston Martin) - +2 vueltas Lance Stroll (Aston Martin) - +19 vueltas Sergio Pérez (Cadillac) - Abandonó George Russell (Mercedes) - Abandonó

TyC Sports