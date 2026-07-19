"Hay que darle validez al haber llegado acá"

Tras caer en la final ante España y a la espera de la premiación, Lionel Scaloni habló en el campo de juego y se lamentó de la caída de la Selección Argentina, expresó “sentir tristeza” y destacó que “han dado todo”.



“Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón".

Agregó: "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo”, manifestó el DT de la “Scaloneta”, que en su segunda final consecutiva no pudo consagrarse.

Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que llegaron a otra final y compitieron. Ellos fueron mejores, pero me guardo un gran recuerdo de este grupo, tenemos que darle validez a haber llegado acá, cuesta un montón", dijo el entrenador en la nota protocolar en el campo de juego instantes después de la finalización del encuentro.

De todos modos, el técnico reconoció que esto es parte del fútbol: "Somos grandes en la victoria y debemos serlo en la derrota. Asumimos haber perdido, dimos todo, llegamos en un momento muy justo, pero si dejan todo como hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y país. Se pierde y hay que levantarse otra vez".

Aunque Scaloni no quiso puntualizar en detalles, Argentina afrontó dificultades físicas durante los 90 minutos y perdió a su dupla de zagueros titulares: Cristian Romero y Lisandro Martínez. Aun así, el técnico recalcó que los jugadores no se guardaron nada. "Yo me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar, hay que darle validez. Nos gustaría haber ganado, pero solo tengo palabras de agradecimiento. Se puede jugar bien o mal, pero cuando te brindás así es difícil reprochar", cerró.

En el encuentro ante España, Scaloni cumplió 15 partidos al frente de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA y superó a Carlos Bilardo (14) y Cesar Menotti (12), los tres técnicos campeones del Mundo con la “Albiceleste”.