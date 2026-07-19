El Dibu Martínez permitió estirar la ilusión hasta el final

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez fue el único futbolista argentino de rendimiento destacado en una final del Mundial 2026 en la que la Selección argentina fue superada completamente por el conjunto español.

El guardameta fue fundamental para evitar la caída de su arco en un sinfín de ocasiones, a pesar de no poder frenar el disparo alto del delantero Ferran Torres, que convirtió el 1-0 final en el segundo tiempo extra.

Martínez tuvo una gran cantidad de atajadas durante los 90 minutos reglamentarios y el primer tiempo del alargue, entre las que se destacaron un cabezazo de Aymeric Laporte y un tiro libre de Yamal.

Más allá del guardameta, el astro argentino Lionel Messi pudo redondear un segundo tiempo extra más peligroso, con uno de los pocos remates efectivos de la Selección, mientras que el lateral Nicolás Tagliafico, con su capacidad para imponerse en la mayoría de los mano a mano ante el delantero Lamine Yamal, tuvo un encuentro aceptable.

El mal partido del representativo argentino fue generalizado, con un planteo en el que priorizó defenderse pero, al poblar el equipo de mediocampistas internos, no pudo contraatacar en ninguna ocasión, a pesar de defender replegado.

Mientras el combinado español no podía aprovechar sus llegadas de peligro, Argentina aguantaba el cero en el arco y alcanzó a forzar un alargue, hasta que Ferran Torres puso el 1-0, que terminó siendo final.

Además, la Selección argentina tuvo que jugar con 10 hombres desde el tercer minuto de descuento del tiempo reglamentario, tras la expulsión del mediocampista Enzo Fernández, cuya primera amonestación fue polémica.