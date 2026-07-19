Sudamérica buscará acortar la distancia de la mano de la Argentina

La final del Mundial 2026 que disputarán este domingo las selecciones de Argentina y España determinará si Sudamérica, que tiene 10 conquistas, queda a tiro de alcanzar en títulos a Europa o si el Viejo Continente estira la ventaja, ya que tiene 12.



En ese sentido, la UEFA logró esa cantidad de Copas del Mundo gracias a los cuatro campeonatos de Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006), a los dos de Francia (1998 y 2018) y a uno cada uno entre Inglaterra (1966) y la propia España (2010).



Por su parte, la Conmebol tiene 10 consagraciones de la mano de las cinco de Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), las tres de la Argentina (1978, 1986 y 2022) y las dos de Uruguay (1930 y 1950).



A lo largo de los mundiales la paridad entre ambos fue absoluta, pero en los últimos años Europa pudo despegarse y logró una ventaja que se achicó en la edición pasada de la mano de la "Scaloneta", tras vencer en la final a Francia por penales.



Al llegar al Mundial de 2014, el Viejo continente estaba arriba por 10 títulos a 9 y ahí se despegó gracias al triunfo en la final de Alemania sobre Argentina en Brasil.



Luego vino la final europea entre Francia y Croacia que ganó el primero por 4 a 2 y después vino el triunfo albiceleste para dejar las cosas 12 a 10.



Europa y Sudamérica se han enfrentado en 11 finales de la Copa del Mundo. El dominio ha sido para los sudamericanos, cuyas selecciones ganaron ocho de esos partidos, mientras que la UEFA se impuso solamente en tres ocasiones.