Messi se retiró con lágrimas y ovacionado

Lionel Messi se quebró en llanto al bajar del podio tras la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, disputada en Nueva Jersey. El capitán del equipo albiceleste aguantó la emoción durante toda la ceremonia de entrega de medallas, pero al alejarse del escenario, con los cánticos de la hinchada argentina de fondo, las lágrimas llegaron. Fue en ese preciso instante cuando Messi se derrumbó.

Tras el final del partido, Messi se quedó solo en el campo. Se sentó en el césped, se quitó los botines y las medias, y permaneció con la mirada perdida durante varios minutos. No hubo gestos visibles de emoción en ese momento. El capitán procesó la derrota en silencio, apartado de sus compañeros.

La entrega de medallas fue el punto de quiebre. Primero en la fila, Messi recibió la presea de subcampeón de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al descender del escenario, con el coro “¡Messi! ¡Messi!” que la tribuna argentina sostuvo durante toda la ceremonia, el diez no pudo contener el llanto. A su lado estaba Rodrigo De Paul, quien también derramó lágrimas.

Fue al volverse hacia el público argentino cuando Messi se quebró por completo. La hinchada lo consoló con canciones mientras España recibía sus medallas y festejaba el título en el campo. Tras algunos minutos frente a la tribuna, el capitán se retiró al vestuario junto al resto del plantel.

Los premios individuales tampoco llegaron. Rodri se llevó el galardón al mejor jugador del torneo, y Kylian Mbappé obtuvo el de goleador. Cuando el volante español subió a recibir su distinción, el estadio coreó el nombre de Messi, un reconocimiento espontáneo que el propio público le tributó al capitán argentino.

De acuerdo con lo anticipado por el propio jugador en declaraciones previas, su trayectoria en Copas del Mundo habría llegado a su fin con 21 goles y 12 asistencias en seis ediciones, una marca acumulada a lo largo de toda su carrera con la selección nacional.

Con información de Infobae