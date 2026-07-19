El Flaco López, segundo correntino en ser subcampeón del mundo

El delantero correntino José Manuel "Flaco" López se convirtió este domingo en el segundo jugador de la provincia en lograr el subcampeonato en un mundial de fútbol con la selección Argentina.

El goyano Pedro Damián Monzón también logró el segundo puesto en una Copa del Mundo, cuando formó parte del equipo dirigido por Carlos Bilardo y capitaneado por Diego Maradona en Italia 1990.

El Flaco López, jugador de 25 años, llegó al equipo albiceleste gracias a sus buenas actuaciones con Palmeiras de Brasil. Su ciclo con el equipo nacional comenzó en el cierre de las eliminatorias y desde allí siempre fue convocado por Lionel Scaloni.

En el Mundial 2026, López ingresó pocos minutos en dos partidos. En el triunfo frente a Jordania 3 a 1 y en la victoria sobre Suiza 2 a 1, en este partido ingresó en el suplementario y dio la asistencia para que Julián Álvarez marque el gol del triunfo.

Por su parte, Monzón surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda, hizo historia al ser convocado por Carlos Salvador Bilardo para el Mundial de Italia 1990. Monzón no solo formó parte del mítico plantel comandado por Diego Armando Maradona que alcanzó la final del certamen, sino que convirtió un gol clave ante Rumania en la fase de grupos y terminó colgándose la medalla de plata tras la polémica derrota por 1 a 0 ante Alemania Federal en Roma.

El defensor se convirtió en el primer jugador en ser expulsado en una final de la Copa del Mundo. Monzón había ingresado al campo de juego al comenzar el segundo tiempo en lugar de Oscar Ruggeri. Cerca del minuto 20, recibió la tarjeta roja directa por parte del árbitro mexicano Edgardo Codesal tras cometer una fuerte infracción sobre el delantero alemán Jürgen Klinsmann.