Scaloni puso en duda su continuidad al frente del seleccionado

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni dejó en duda su continuidad durante la conferencia después de la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026.

“Cumpliré mi contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”, expresó el DT entre lágrimas y se retiró rápido de la conferencia de prensa.

"Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón", expresó el entrenador una vez finalizada la final ante España.

Y agregó: "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo".

"Lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario", confesó el DT de Pujato al iniciar el diálogo con los medios, dejando en claro el impacto emocional de la jornada.

Sin embargo, su primera reacción colectiva fue de absoluta protección hacia el plantel: "Nos duele en el alma no haber podido llevar la copa, pero estoy muy orgulloso de todos. No tengo reproche para ninguno. Este entrenador está satisfecho con sus jugadores".

Al momento de analizar los factores que torcieron el rumbo del encuentro, Scaloni admitió que el cuerpo técnico tuvo que improvisar sobre la marcha debido a imprevistos físicos: "Tuvimos lesiones en puestos claves que no lo esperábamos y tuvimos que realizar muchos cambios debido a varios obstáculos que se nos presentaron", detalló.

Asimismo, Scaloni destacó el desgaste al que se sometió el equipo para intentar revertir la situación y puso como ejemplo el compromiso en la figura de uno de los defensores: "El desgaste ha sido enorme, dieron el último esfuerzo. Nicolás Tagliafico hizo un partidazo, no quería salir".

Respecto al desarrollo del juego y al mérito del oponente, el DT agregó: "En el momento que nos hacen el gol, pensábamos que íbamos a llegar hasta el final y tener alguna. Hay que darle valor al rival".





Uno de los puntos más altos de la conferencia fue cuando el entrenador se tomó un momento para reflexionar sobre los 39 años de Lionel Messi y su vigencia en el plano internacional, reafirmando su postura sobre el lugar que ocupa el capitán en la historia del deporte.

"Leo tiene 39 años, es una cosa increíble. Tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y del equipo. Messi es el mejor futbolista que haya pisado un campo de juego, a mi entender".





Para cerrar, el estratega argentino prefirió enfocarse en la gratitud hacia el proceso y hacia la dirigencia que confió en su proyecto desde el primer día, dejando una frase que resalta su valoración del cargo que ocupa: "Sólo tengo palabras de agradecimiento para este grupo porque han sido unos guerreros. Estoy en un lugar soñado para todos, le agradezco siempre al Presidente (Chiqui) Tapia la oportunidad".