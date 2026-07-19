Messi antes de la final: "Este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar"

A horas de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, el que habló fue Lionel Messi, y lo hizo a través de sus redes. Su mensaje, sentido y pensado, tiene un aroma a despedida que conmueve. El camino que inició hace 20 años, con el Mundial 2006, puede terminarse en Nueva Jersey. Eso se podía presumir, pero leerlo es otra cosa.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino", escribió Leo. Antonela Roccuzzo, su esposa y madre de sus tres hijos, reaccionó como cualquier admirador del 10: puso una serie de emojis con caritas con lágrimas y llantos.

El capitán argentino pudo con todo en su extraordinaria carrera, rompiendo todos los récords posibles y conquistando los máximos trofeos, tanto a nivel colectivo como individual. Y el destino recompensó su esfuerzo hace cuatro años, cuando en Qatar 2022 pudo consagrarse levantando la Copa del Mundo, adueñándose de un trofeo que el fútbol le debía.

A lo único que no le puede ganar Messi es al tiempo, por más que a los 39 años se encargó de desafiar a los almanaques en el mejor escenario posible, un torneo por el que pasaron muchas estrellas que ya hicieron las valijas y regresaron a sus respectivos hogares.

Leo no sólo jugará la final, sino que marcó ocho goles, dio cuatro asistencias y se encargó de quebrar un montón de marcas, a pesar de que Kylian Mbappé, otro crack más terrenal, apareció para darle pelea. Eso sí, el francés ya se despidió de la fiesta organizada por la FIFA lleno de frustración, en el cuarto puesto, y asegurando que cambiaría sus estadísticas por estar en el duelo que jugarán argentinos y españoles.

El posteo de Messi y de toda la Selección

La noche previa al duelo contra España, la Selección tuvo su fin de fiesta. Se juntaron en el lobby del hotel donde se hospedan a la espera del partido y posaron para una foto grupal en la que estuvieron todos los jugadores, el cuerpo técnico y el staff, además de Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Esa imagen apareció en posteos de distintos integrantes de la delegación. Rodrigo De Paul, por ejemplo, señaló que "fueron 50 días llenos de recuerdos, emociones y momentos que ya forman parte de la historia".

"Todos juntos por otro gran sueño", escribió Leandro Paredes. "Una vez más, hasta el último día defendiendo estos colores", puso el Cuti Romero. Y Lisandro Martínez también se sumó: "Todos, pero todos, tirando siempre para adelante, en cada detalle, dejando la vida por esta selección. Mañana, todos juntos, como lo hemos hecho desde el día 1".

Sin embargo, las palabras de Lionel Messi son las que marcan todavía más el cierre de esta aventura en tierra estadounidense, posiblemente su última con la Selección.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", escribió el 10.

Y agregó: "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia".

"Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA", cerró el capitán.

La mirada desde España sobre el legado de Messi

Mientras el mundo del fútbol intenta descifrar si el último mensaje de Lionel Messi en redes sociales es una despedida de la Selección, desde España también dimensionan el peso histórico que tiene el capitán argentino. La periodista catalana Cristina Cubero, una de las cronistas que siguió de cerca toda su carrera desde su llegada a Barcelona con apenas 13 años, aseguró días antes de la final del Mundial que el rosarino atraviesa una etapa de plenitud y que disfruta como nunca de vestir la camiseta albiceleste.

En una entrevista con Clarín, además, definió a la Selección de Lionel Scaloni como un equipo de "anarquía organizada", capaz de romper cualquier planteo táctico y de crecer en los momentos de mayor presión. Para Cubero, esa personalidad competitiva, sumada al liderazgo de Messi, convirtió a Argentina en el rival más difícil que podía encontrar España en la definición del título y en un equipo que ya dejó una huella imborrable en la historia de los Mundiales.

El banderazo que anticipó la fiesta en Nueva York

La pasión argentina ya dio una muestra de su magnitud mucho antes de la final. Este sábado, cerca de 20.000 hinchas coparon Times Square, en pleno corazón de Nueva York, en un banderazo multitudinario que transformó uno de los lugares más emblemáticos del mundo en una extensión de la Argentina.

Hubo bombos, bengalas, camisetas celestes y blancas, banderas gigantes y cánticos ininterrumpidos para alentar a la Scaloneta. La convocatoria fue tan masiva que un tradicional negocio de la zona registró un récord histórico de ventas, mientras que ni siquiera el intenso diluvio que cayó sobre la ciudad logró dispersar a los fanáticos, que siguieron cantando bajo la lluvia hasta entrada la noche, convencidos de que la Selección estaba a un paso de conquistar una nueva estrella.

Clarín