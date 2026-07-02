Múndial 2026: qué partidos se jugarán durante este jueves

La máxima cita del fútbol no da respiro y este jueves 2 de julio promete una jornada de esas que nos dejan pegados a la pantalla. Con tres encuentros de alto calibre en el menú, el Mundial 2026 entra en una etapa de definiciones donde cada error se paga caro.

Para los fanáticos argentinos, la oferta es variada y cubre prácticamente todo el día, ideal para armar el living y disfrutar del mejor fútbol del planeta.

El telón se levantará tempranito, a las 16 (hora de Argentina), con un choque europeo de estilos contrapuestos: España frente a Austria. La Roja buscará imponer su clásico juego de posesión y dinámica, mientras que el conjunto austríaco intentará dar el golpe plantando una defensa sólida y apostando a transiciones rápidas. Este interesante duelo táctico se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de DSports, DGO y Paramount+.

Sin lugar a dudas, el plato fuerte de la jornada llegará a las 20, con un verdadero clásico moderno del Viejo Continente: Portugal ante Croacia. Este partido promete chispazos en la mitad de la cancha y un nivel técnico de elite que nadie querrá perderse.

Para la comodidad de los futboleros, la oferta de transmisión será total: se emitirá por televisión abierta en Telefe, además de TyC Sports y DSports, y por las plataformas de streaming DGO, Paramount+, Mitelefe.com y TyC Sports Play.

Para los que estiran la noche o disfrutan del fútbol de madrugada, el cierre estará a cargo de Suiza y Argelia a las 00. Los suizos, siempre ordenados y difíciles de quebrar, se medirán ante la impredecible y física selección argelina, que busca pisar fuerte en esta Copa del Mundo. Las opciones para seguir el cierre de la jornada mundialista en la trasnoche argentina serán DSports, DGO y Paramount+.

Con este panorama, el jueves se perfila como un día ideal para respirar fútbol desde la tarde hasta la medianoche. Las cartas están sobre la mesa y las potencias europeas junto a los retadores africanos saben que no hay margen de maniobra. Agendá los horarios, prepará el mate o lo que más te guste, y disponete a vivir otra jornada a puro ritmo mundialista.

PARTIDOS DEL JUEVES 2 DE JULIO: HORARIO Y TV

16: España vs. Austria | DSports, DGO y Paramount+

20: Portugal vs. Croacia | Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Mitelefe.com y TyC Sports Play

00: Suiza vs. Argelia | DSports, DGO y Paramount+

Olé