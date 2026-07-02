Bella Vista se consolida como destino deportivo con la 6° edición del Toropí Trail

Con el Salón Verde de Casa de Gobierno como escenario, las autoridades provinciales y municipales presentaron oficialmente la sexta edición del Toropí Trail Run, que se disputará este sábado 4 y domingo 5 de julio en Bella Vista.

El evento de atletismo y aventura reunirá a 800 corredores de todo el país con cupos completamente agotados, consolidando a la localidad como un faro del turismo de naturaleza y deportivo.

La intendente Noelia Bazzi destacó que el impacto económico ya se hace sentir, registrando casi un 90% de ocupación hotelera de cara al fin de semana.

Lanzamiento oficial en Casa de Gobierno y apuestas al turismo masivo

La conferencia de lanzamiento estuvo encabezada por la intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, acompañada por el secretario de Turismo comunal, Gastón Pintos. En representación del Ministerio de Turismo de la Provincia asistieron el secretario de Gestión y Planificación, Héctor Dávila, y el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, junto al organizador técnico de la carrera, Matías Robledo.

Bazzi puso de relieve que la ciudad transita un proceso de consolidación de su matriz turística y productiva. En ese sentido, valoró que diversificar la oferta local mediante eventos masivos vinculados al deporte y la naturaleza genera un circuito virtuoso de consumo.

Por su parte, Héctor Dávila subrayó la importancia del trabajo mancomunado entre Provincia y Municipio para lograr que el Toropí Trail Run crezca de forma sostenida año tras año, potenciando el desarrollo económico regional.

Circuitos salvajes y distancias competitivas sobre el río Paraná

La competencia de trail running transcurrirá a través de sus cuatro distancias tradicionales adaptadas a distintos niveles de exigencia física: 7, 14, 23 y 32 kilómetros.

Para garantizar la seguridad y asistencia de los 800 atletas inscriptos, la organización dispondrá de puestos de abastecimiento e hidratación estratégicamente distribuidos a lo largo de los diferentes trazados.

El circuito diseñado para esta sexta edición promete ser imponente y sumamente exigente. Los corredores deberán atravesar:

Sectores costeros directamente sobre el margen del río Paraná.

Senderos agrestes linderos a la famosa reserva paleontológica.

El paso autorizado por diversos campos de propiedad privada.

Las imponentes y características barrancas de la zona.

Los tradicionales médanos de arena, considerados uno de los mayores filtros y desafíos físicos de la carrera.

Cronograma de actividades para un fin de semana a puro deporte

Para este ciclo, el Toropí Trail Run estrenará búnker operativo en el predio de Cabañas Barrancas (junto al Hotel La Serena).

Las acciones iniciarán el sábado, de 14 a 18, con la acreditación y entrega de kits para los competidores. La Municipalidad dispondrá de un colectivo gratuito para trasladar a los corredores hacia el predio, con salidas a las 14 y regresos a las 18.

Ese mismo día, a las 16, se correrá la carrera infantil (con últimos cupos disponibles), seguida a las 16:30 por una exhibición de motos del grupo Enduro Toropí y la posterior premiación de los niños.

El plato fuerte de la cita atlética se vivirá el domingo. A las 8 de la mañana arrancará la entrada en calor masiva liderada por "Smilodón", la mascota oficial del evento.

A las 8:15 se dará la largada oficial para la distancia máxima de 32 kilómetros, mientras que a las 8:30 partirán juntos los atletas de los circuitos de 7, 14 y 23 kilómetros. La ceremonia de premiación general está pautada para las 11:30, recordando que el acceso para espectadores es libre y gratuito en todas las instancias.