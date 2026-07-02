Monzón logró una gran victoria en Quito

El correntino Ignacio Monzón logró una gran victoria este jueves en el Challenger de Quito. El tenista de 28 años venció al ascendente Juan Manuel La Serna (22 años) y se metió en los cuartos del final del certamen que forma parte del circuito ATP Challenger con categoría 50.

Monzón (693º en el ránking de la ATP) venció a La Serna (287º y primer preclasificado) por 6-2 y 6-2. El encuentro de octavos de final se extendió durante 1 hora y 31 minutos de juego en la cancha central del Club Rancho San Francisco en Quito, Ecuador.

Para el correntino fue su segunda victoria frente al catamarqueño que viene de quedarse con el Challenger de Córdoba. Monzón superó en el 2023 a La Serna pero después perdió dos veces, una vez fue en el 2025 y la otra fue durante el mes de junio del presente año en el CH de Asunción, Paraguay.

Este viernes, por los cuartos de final, Monzón se medirá con el colombiano Samuel Heredia (727º) que viene de eliminar al brasileño Eduardo Ribeiro (375º) por un doble 6-4.

El debut de Monzón en el Challenger de Quito fue con triunfo frente al local Juan Sebastián Gómez (562º) por 6-2 y 7-6 (3).



