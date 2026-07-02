La sexta edición del Toropí Trail Run convocará a 800 participantes

Con 800 corredores de la región y de distintos puntos del país y cupo de inscriptos completos, este fin de semana, Bella Vista concretará la sexta edición del Toropí Trail Run, que genera un gran movimiento económico y consolida a la localidad como destino deportivo, turístico y de naturaleza, apostando a la vida sana.

El circuito incluirá sectores costeros sobre el río Paraná, el paso por campos privados, las barrancas características de la zona, senderos cercanos a la reserva natural y los tradicionales médanos de arena que representan uno de los mayores desafíos físicos para los corredores.

La competencia transcurrirá en sus cuatro distancias tradicionales: 7, 14, 23 y 32 kilómetros, con puestos de abastecimiento distribuidos a lo largo de los distintos recorridos para asistir a los participantes.

Para esta edición, el evento tendrá un nuevo epicentro, que será el predio de Cabañas Barrancas, ubicado junto al Hotel La Serena, próximo a su inauguración. Desde allí se desarrollarán todas las actividades programadas para el fin de semana.

Respecto al cronograma, el sábado, de 14 a 18, se realizará la acreditación y entrega de kits para los competidores. Además, el municipio dispondrá de un colectivo para trasladar a los corredores hasta el lugar del evento, con salida a las 14 y regreso a las 18.

El mismo sábado, desde las 16, se desarrollará la carrera infantil, cuyas inscripciones continúan abiertas con los últimos cupos disponibles. A las 16:30 se ofrecerá una exhibición de motos a cargo del grupo Enduro Toropí y posteriormente se llevará a cabo la premiación de los más pequeños.

La carrera será el domingo. A las 8 comenzará la entrada en calor encabezada por Smilodón, la mascota oficial del Toropí Trail Run. A las 8:15 será la largada de la prueba de 32 kilómetros y, quince minutos después, partirán en forma conjunta los participantes de las restantes distancias. La ceremonia de premiación está prevista para las 11.30, aproximadamente. Para todas las actividades, el acceso es libre y gratuito.

La presentación del evento tuvo lugar este jueves en el Salón Verde de Casa de Gobierno, a la que asistieron, la intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, el secretario de Turismo de dicha comuna, Gastón Pintos, en representación del ministerio de Turismo de la Provincia, el secretario de Gestión y Planificación, Héctor Dávila y el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, al igual que el organizador de la competencia atlética, Matías Robledo.





