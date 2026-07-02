Ramírez Barrios lamentó el accionar de Regatas

Fabián Ramírez Barrios tendrá un nuevo rumbo en la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26. El interno correntino cerró su segundo paso por Regatas Corrientes, se despidió de la entidad y dejó traslucir su malestar con la dirigencia fantasma.

“No siempre las decisiones dependen únicamente de uno, y muchas veces los caminos toman rumbos diferentes a los que imaginamos”, manifestó el jugador de 36 años en sus redes sociales al anunciar su partida.

En declaraciones que realizó a El Deportivo (La Red Corrientes), Ramírez Barrios agregó: “Mi deseo era quedarme, esperé un buen tiempo... al no recibir una llamada, decidimos abrirnos al mercado. No me gustaron las formas; me hubiese gustado que me llamen y sean sinceros”.

El ala pivote sostuvo que Martín Villagrán (el nuevo DT) de Regatas lo llamó pero no pasó lo mismo con la dirigencia. “El club no se comunicó conmigo para decirme que no, de última decirme que no iba a estar en sus planes o que no podían mantenerme en el plantel”, sostuvo.

“Me hubiese gustado que me llamen, que me sean sinceros, que me digan por donde querían ir. Pasó el tiempo y decidí no esperar y analizar las propuestas que tengo”, manifestó.

El correntino afirmó que tiene varias propuestas pero que todavía no decidió donde jugará.

En su comunicado, que sirvió para despedirse de Regatas, afirmó que “Me voy con la tranquilidad de saber que entregué todo: compromiso, trabajo, dedicación y el corazón en cada momento compartido”, agregó y cerró: “Gracias Regatas, no es un adiós, es un hasta pronto. Nos volveremos a ver”.





