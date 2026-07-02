Destacada actuación de San Martín en el Torneo de la Bandera

El Club San Martín de Corrientes se quedó con el subcampeonato de la Copa de Plata en el 30° Aniversario del Torneo "Omar Delgado" de vóley que se disputó el pasado fin de semana en Santa Fe y que contó con la participación de 20 equipos de diferentes puntos del país y de países limítrofes.

El equipo masculino de San Martín tuvo, conducido por Irma Morel, una destacada participación en el Torneo de la Bandera que organizó Rosario Central. El Rojinegro logró alcanzar la final de la Copa de Plata, donde se quedó con el subcampeonato tras caer ante el Club Bohemios de Uruguay.

Más allá del resultado en el encuentro decisivo, el conjunto rojinegro conducido técnicamente por Irma Morel dejó una destacada imagen a lo largo del certamen, consolidándose como uno de los protagonistas del certamen y representando positivamente al vóley correntino en una de las competencias más importantes del calendario nacional.

En el plano individual, Luis Palacio y Franco Schmidt también tuvieron una destacada actuación al finalizar entre los cinco mejores bloqueadores del torneo, reflejando el rendimiento colectivo del equipo durante toda la competencia.