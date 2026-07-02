Estados Unidos aseguró su pase a la siguiente fase tras vencer a Bosnia

Estados Unidos derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Estadio Bahía de San Francisco y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, en un encuentro que tuvo de todo: ocasiones de peligro, dos goles anulados, una expulsión y un golazo de tiro libre que sentenció la historia.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino mostró personalidad para imponerse incluso después de quedarse con un hombre menos durante más de 25 minutos, manteniendo el control del partido y castigando a una Bosnia que nunca encontró la fórmula para reaccionar.

Un primer tiempo de ida y vuelta

Bosnia comenzó mejor el compromiso y generó la primera ocasión clara a los 10 minutos. Ermedin Demirović recibió cerca del área y sacó un potente remate que exigió una gran intervención de Matthew Freese, quien respondió con seguridad al despejar el balón con los puños.

Estados Unidos reaccionó siete minutos después. Weston McKennie desbordó por la banda derecha y envió un centro peligroso que la defensa no logró despejar con claridad. El rebote favoreció a Antonee Robinson, cuyo remate se marchó desviado cuando tenía todo para abrir el marcador.

Los norteamericanos crecieron con el paso de los minutos y comenzaron a dominar la posesión. A los 30, Folarin Balogun aprovechó un grave error en la salida de Bosnia para definir con calidad y celebrar el 1-0. Sin embargo, la alegría duró poco: el árbitro brasileño Raphael Claus anuló la anotación por posición adelantada.

El aviso terminó convirtiéndose en realidad sobre el cierre de la primera mitad. Ya en el tiempo agregado, un nuevo error defensivo de Bosnia dejó el balón servido para Balogun, que no perdonó y conectó un potente zurdazo para vencer al arquero rival y enviar a Estados Unidos al descanso con una merecida ventaja de 1-0.

Balogun pasó de héroe a villano

El delantero estadounidense, figura durante el primer tiempo, vivió un giro inesperado en el complemento.

A los 64 minutos disputó un balón dividido con Muharemović y terminó impactando con los tapones sobre la pierna de su rival. Raphael Claus dejó seguir la acción inicialmente, pero fue llamado por el VAR para revisar la jugada. Tras observar las imágenes, el juez cambió su decisión y mostró la tarjeta roja directa a Balogun, dejando al equipo de Pochettino con diez jugadores.

La expulsión parecía darle vida a Bosnia, que adelantó sus líneas en busca del empate. Sin embargo, el conjunto europeo tuvo muchas dificultades para generar ocasiones claras ante una defensa estadounidense bien organizada.

Estados Unidos no renunció al ataque

Lejos de refugiarse, Estados Unidos continuó buscando el segundo gol.

A los 78 minutos, Christian Pulisic culminó una excelente jugada colectiva enviando el balón al fondo de la red, pero nuevamente la celebración fue interrumpida por el VAR, que confirmó una posición adelantada y anuló el tanto.

Con un futbolista menos, el equipo de Pochettino siguió mostrando intensidad y personalidad para jugar en campo rival. Bosnia dejó espacios intentando encontrar el empate y Estados Unidos aprovechó esa situación para seguir generando peligro.

La sentencia llegó en el tramo final del encuentro. A los 90 minutos, Malik Tillman ejecutó de manera magistral un tiro libre desde la frontal del área. Su remate superó la barrera y se incrustó en el ángulo derecho del arquero bosnio, que nada pudo hacer para evitar el 2-0 definitivo.

Bosnia buscó hasta al final el descuento, pero no llegó.

Los de Pochettino ya está en octavos

El pitazo final confirmó la clasificación de Estados Unidos a los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Mauricio Pochettino dejó una imagen sólida, mostró capacidad para sobreponerse a la expulsión de su principal referente ofensivo y encontró en Freese, McKennie, Pulisic y Tillman piezas fundamentales para sostener el resultado.

Aunque Balogun pasó de héroe a villano tras marcar el primer gol y luego ser expulsado, Estados Unidos demostró carácter para cerrar el partido con autoridad y dar un nuevo paso en su camino dentro de la Copa del Mundo.

Con este triunfo, Estados Unidos aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El próximo desafío para el equipo de Mauricio Pochettino será el lunes 6 de julio, cuando se enfrente a Bélgica en Seattle por un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

Espn