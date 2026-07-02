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MUNDIAL 2026

Miles de argentinos preparan un banderazo en Miami antes del partido ante Cabo Verde

La convocatoria tendrá dos encuentros durante este jueves, en la previa del duelo por los 16avos de final.

Por El Litoral

Jueves, 02 de julio de 2026 a las 08:22

Miles de hinchas argentinos realizarán este jueves un banderazo en Miami para acompañar a la Selección en la previa del partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Hasta el momento, se confirmaron dos horarios para las convocatorias frente al mar.

De acuerdo a la información difundida en redes, el primer banderazo comenzará a las 13 (hora del Este) y el segundo será desde las 18, cuando se espera la mayor concentración de público.

La convocatoria será en la intersección de 85th Street y Collins Avenue, frente al mar, en el sector de North Beach. Esa zona de Miami ya fue un punto de encuentro para simpatizantes argentinos: el año pasado reunió a miles de hinchas de Boca durante el Mundial de Clubes.

Más de 30.000 argentinos llegan a Miami

Se estima que unos 30.000 argentinos estarán especialmente en Miami para presenciar el encuentro. A esa cifra se suman los cerca de 80.000 que residen en la ciudad y sus alrededores, según datos del último censo de Estados Unidos.

Esta expectativa por el banderazo ya comenzó a reflejarse en la zona elegida para el encuentro. Y es que ayer, personal de seguridad instaló vallas para organizar el operativo previsto ante la masiva concurrencia de hinchas.

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