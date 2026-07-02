Miles de argentinos preparan un banderazo en Miami antes del partido ante Cabo Verde

Miles de hinchas argentinos realizarán este jueves un banderazo en Miami para acompañar a la Selección en la previa del partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Hasta el momento, se confirmaron dos horarios para las convocatorias frente al mar.

De acuerdo a la información difundida en redes, el primer banderazo comenzará a las 13 (hora del Este) y el segundo será desde las 18, cuando se espera la mayor concentración de público.

La convocatoria será en la intersección de 85th Street y Collins Avenue, frente al mar, en el sector de North Beach. Esa zona de Miami ya fue un punto de encuentro para simpatizantes argentinos: el año pasado reunió a miles de hinchas de Boca durante el Mundial de Clubes.

Más de 30.000 argentinos llegan a Miami

Se estima que unos 30.000 argentinos estarán especialmente en Miami para presenciar el encuentro. A esa cifra se suman los cerca de 80.000 que residen en la ciudad y sus alrededores, según datos del último censo de Estados Unidos.

Esta expectativa por el banderazo ya comenzó a reflejarse en la zona elegida para el encuentro. Y es que ayer, personal de seguridad instaló vallas para organizar el operativo previsto ante la masiva concurrencia de hinchas.