Lionel Messi rompió el silencio tras la derrota ante España en el Mundial: “El dolor es muy grande”

Luego de la derrota en la final del Mundial, Lionel Messi escribió un sentido mensaje es sus redes sociales para reflexionar sobre lo sucedido y compartir sus sensaciones con los millones de hinchas que siguieron el camino de la Selección Argentina.

Con palabras sinceras y cargadas de emoción, el capitán albiceleste no ocultó el duro golpe del resultado, pero también hizo un espacio para destacar el recorrido del equipo.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, expresó el ídolo en sus perfiles oficiales.

Pese a la frustración del momento, la Pulga remarcó el valor del camino recorrido durante el torneo y el trasfondo histórico del proceso bajo la conducción de Lionel Scaloni: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje”.

Finalmente, el 10 cerró su comunicado con un sentido reconocimiento al pueblo argentino y un gesto de caballerosidad deportiva para con el rival: “Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”.

TN