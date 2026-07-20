Midón y Zárate lograron sus mejores ránking históricos

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) dio a conocer el nuevo ránking internacional y los correntinos Lautaro Midón y Carlos María Zárate (foto) lograron su mejor registro histórico.

Midón (22 años) avanzó 19 lugares, rompió la barrera de los 200 y se ubica 194º, por su parte, Zárate (21) escaló 27 puestos y llegó a la 386º ubicación. Mientras que Ignacio Monzón (28) subió dos puestos y ahora aparece en el 631º.

Su primera victoria en el cuadro principal de un ATP, le permitió a Midón su gran avance. El correntino superó la ronda clasificatoria en Bastad y en la primera ronda del certamen sueco venció a Facundo Díaz Acosta. Luego, en la segunda ronda, perdió en tres sets frente al chileno Alejandro Tabilo (31º) después de 2 horas y 43 minutos de juego.

"Con un sabor amargo por cómo terminó, pero feliz por todo lo vivido esta semana. Primer triunfo en un cuadro principal de ATP y muchas cosas para seguir construyendo", relató en su cuenta de Instagram, Lautaro Midón.

El meteórico avance de Zárate en el ránking durante el último año se reflejó este lunes con su ubicación en el puesto 386. En el escalafón de este lunes se vio reflejado el título que logró el correntino en el M15 de San Salvador de Jujuy.

Zárate jugó la semana pasada en el M15 de Villa Constitución, Santa Fe, y ahora competirá en el M25 de San Pablo, Brasil. El debut será este martes frente al local Francisco Fontes Damorim.

El mejor argentino en el ránking es Francisco Cerúndolo (22º), después están Tomás Etcheverry (31º) y Mariano Novone (47º).