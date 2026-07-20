La selección Argentina llegó al país

La selección argentina regresó al país este lunes y aterrizó pasadas las 18 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde recibió una recepción protocolar y con el aliento de decenas de hinchas se acercaron a las inmediaciones de la terminal para recibir a los futbolistas que alcanzaron la final del Mundial 2026.

El equipo albiceleste volvió en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, con una delegación que no contará con la presencia de Lionel Messi ni de Rodrigo de Paul. En total son seis los futbolistas que no regresaron con el plantel, aunque sí se espera la presencia de Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Scaloni, Tapia y Nicolás Otamendi, como segundo capitán del seleccionado, fueron los primeros integrantes de la delegación que bajaron del avión, mientras que la banda de música de los Granaderos a Caballo interpretaban "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar".

El avión que trajo a un grupo de los jugadores de la Selección Nacional que se consagró subcampeona del mundo, llegó al país. El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18,19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York, dónde había partido a las 7,17 (hora local).

Tras tocar pista, la aeronave fue trasladada hacia el sector de vuelos privados FBO, donde los jugadores abordarán un mico que los llevará hasta el predio que el combinado albiceleste posee en Ezeiza.

Según se informó, son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso. Estos son: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

En tanto que, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami, desde donde el capital del seleccionado vendrá en los próximos días al país, directamente a Rosario para pasar tiempo con toda su familia.