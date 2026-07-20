Victoria Caballero fue confirmada en Las Panteras

Luego del triangular amistoso en San Juan, Las Panteras, con la correntina Victoria Caballero en el plantel, partió a la capital peruana para disputar la Copa Sudamericana desde el miércoles, un torneo clave para sumar puntos de cara a la VNL 2027.

Tras los triunfos ante Chile y Venezuela en el triangular amistoso jugado en San Juan, Las Panteras viajan a Lima para disputar la Copa Sudamericana entre el 22 y el 26 de julio que entrega puntos para el ranking de la FIVB de cara al gran objetivo del 2027 que será entrar a la VNL.

Las Panteras, ubicadas en el puesto 19 del ranking mundial, vuelven a tener un objetivo claro: clasificar a la Volleyball Nations League (VNL). Tras quedarse afuera por escaso margen en las últimas ediciones, la Copa Sudamericana, que comenzará este miércoles en Lima, será determinante. Si Argentina alcanza la final, muy probablemente frente a Brasil, y consigue el título, dará un paso clave hacia ese objetivo.

Para la Copa Sudamericana, en el grupo A estarán Perú junto a Brasil, Chile y Bolivia, mientras que Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador se encuentran en el grupo B. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, también lograrán su clasificación al Sudamericano, torneo que brinda un cupo a los Juegos Olímpicos.