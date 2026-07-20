Ginés Norberto González, un correntino que logró el tercer puesto en el Mundial Juvenil

El paso de Ginés Norberto González por el fútbol fue acotado pero llegó de gloria. El correntino integró la selección Argentina que logró el tercer puesto en el Mundial Juvenil de 1954 en Alemania.



Una lesión lo privó de continuar su carrera en Estudiantes de La Plata. Anduvo por Mendoza, regresó al Taragüí donde siguió jugando hasta que se convirtió en director técnico.



Ginés comenzó su carrera futbolística por el club correntino de Atlético Tucumán donde llegó después de destacarse en los Juegos Nacionales Evita donde logró el subcampeonato en el estadio Monumental de River Plate.



De Corrientes pasó a las inferiores de Estudiantes de la Plata en 1952 y también jugó, a préstamo durante una temporada en San Lorenzo de Almagro. En el equipo platense logró el campeonato en la cuarta división. Su rendimiento le permitió ser convocado para integrar la selección argentina juvenil.

“Fue la emoción más grande. Me llamaron para integrar la selección juvenil de fútbol. Llegué y en la primera práctica jugué como suplente. En el segundo tiempo, los entrenadores Ernesto Duchini y Guillermo Stábile, me pasaron a jugar para los titulares”, contó en una nota que brindó a El Litoral en el año 2012.“En el año 1954, en cancha de San Lorenzo, me mandaron a marcarlo a (José Francisco) Sanfilippo, en la última prueba. De cuarenta jugadores quedé entre los 18 que irían a Alemania. Fue una emoción indescriptible”, relató el mediocampista.En el equipo argentino compartió el plantel con José “Piojo” Yudica, Norberto Menéndez, Roberto Puppo y Francisco Loiácono, entre otros. Omar Sívori y Sanfilippo firmaron contratos como profesionales con River y San Lorenzo y no pudieron viajar al mundial.En el Mundial Juvenil de Alemania 1954 (en principio se nominó Campeonato Europeo Sub-18), Argentina le ganó en ronda clasificatoria a Países Bajos 8 a 0, a Alemania Federal 2 a 0 y a Francia 3 a 1. En la semifinal, la albiceleste cayó frente a España 1 a 0 y en el partido por tercer puesto derrotó a Turquía 1 a 0.“Cuando llegué a la Argentina me dijeron que Estudiantes me transfirió a préstamo a San Lorenzo de Almagro, donde jugué en tercera división toda la temporada, y después volví a Estudiantes, pero en un partido en La Plata contra River Plate me rompí los ligamentos cruzados. Como en ese momento no había la tecnología que hay ahora, me costó mucho recuperarme de la operación, y ahí terminó mi carrera. Todo pasó con 20 años. Fue la tarde más triste de mi vida”, le contó al periodista Víctor Sugastti.

“Me costó mucho volver. Yo estaba haciendo el servicio militar y como era jugador de la selección, y con cierto predicamento, me trataron muy bien. Estuve dos meses enyesado. Luego de cumplir con la colimba dejé el fútbol profesional y me fui a Mendoza, llevado por Santiago Zelada”, contó.“Fui con intenciones de buscar un trabajo, y como ya estaba recuperado de la lesión, me invitaron a jugar con Pedal Club y salimos campeones. Al año entrante me pidió Huracán de San Rafael, donde repetí el campeonato. Pero me tiraba Corrientes, extrañaba mucho, y entonces decidí volver”, relató.En Corrientes volvió a jugar en Atlético Tucumán y después pasó a Chaco For Ever para disputar dos temporadas. A los 30 años se casó y puso una fábrica de chacinados. Después llegó el momento de ser entrenador donde logró dos títulos en la Liga Correntina, con Libertad y Boca Unidos.Malas experiencias con los dirigentes, lo llevaron a dejar completamente el fútbol para dedicarse a consolidar su familia y su emprendimiento.El 4 de noviembre de 2024 falleció a los 88 años. Su recuerdo pasa casa inavertido, pero fue uno los pocos correntinos que logró una medalla en un mundial de fútbol. Vale la pena recordarlo.