El Pre Federal 2026 contará con la participación de 10 clubes

El Torneo Pre Federal 2026 que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (Fbpc) contará con la participación de 10 clubes y dará inicio el primer fin de semana de agosto. El certamen otorga cuatro plazas para la Liga Federal 2027.

De la capital provincial se inscribieron 6 entidades, entre las cuales están Sportivo y Juventus que se suman al certamen de primera división. La nómina de equipos capitalinos se completa con Córdoba, Colón, El Tala y Pingüinos.

También se anotaron Foot Ball de Esquina, Español de Santa Lucía, San Lorenzo de Monte Caseros y San Martín de Curuzú Cuatiá. Entre las ausencias más importantes aparecen las de Amad de Goya y Atlético Saladas.

"Queremos contarles, con mucha tristeza, que tomamos la difícil decisión de no participar en la próxima edición del Torneo Pre Federal de Básquet", informó con club Amad de Goya. "No es una falta de compromiso con el club ni con el deporte, sino una respuesta responsable a la compleja realidad económica que atravesamos en el país y en Corrientes", informó.

En la primera fase, los equipos serán divididos en dos grupos de 5 participantes cada uno. Jugarán todos contra todos a dos ruedas con un partido interzonal por fecha. Los cuatro mejores de cada zona avanzarán a los playoffs hasta consagrar un campeón.

En el 2025, el título quedó para San Lorenzo de Monte Caseros que logró la consagración de manera invicta. En el Final Four venció a Córdoba, Atlético Saladas y Pingüino.