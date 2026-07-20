Cuáles son los próximos desafíos de la Selección Argentina tras el Mundial

Luego de haber caído en la final del Mundial ante España, la Selección Argentina ya sabe cómo sigue su camino, a la espera de saber qué ocurrirá con el entrenador Lionel Scaloni, quien aseguró que analizará qué hacer en diciembre, cuando se cumpla su contrato. Eliminatorias atípicas, Copa América 2028, ¿Finalíssima? y la restructuración post-Messi, todo lo que se le viene al seleccionado en los próximos años.

Lo inmediatamente posterior al Mundial

La Fifa ya fijó la fecha de las ventanas del próximo ciclo mundialista, que va desde el 19 de julio del 2026 a los primeros días de junio del 2030. La primera doble fecha tendrá lugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Como de costumbre, AFA organizará dos amistosos cuyos días, horarios y sedes aún no están confirmados. Entre el 9 y el 17 de noviembre se llevará a cabo la última ventana del año, en la que Argentina volverá a jugar amistosos ya que no tendrá actividad oficial.

Unas Eliminatorias atípicas

Debido al centenario de la Copa del Mundo, la Selección Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán al menos un partido de la próxima edición -podrían ser tres si se amplía el número de participantes a 64-, motivo por el cual ya están directamente clasificados. Sin embargo, Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), anunció que igualmente disputarán las Eliminatorias Sudamericanas ya que "se está proyectando un torneo con la Uefa, una especie de Nations League". Y agregó: "En base a la posición, vas a estar en Europa 1, 2 ó 3 y vas a tener los ingresos de esos partidos, que van a ser en Europa".

A falta de anuncio oficial por parte de Conmebol, las Eliminatorias para el Mundial 2030 iniciarían en marzo de 2027, con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados a la próxima cita mundialista. De no mediar imprevistos, se sostendrá el formato de liga con duelos de todos contra todos.

La Copa América 2028, el próximo gran torneo para la Selección

Aún no hay muchas precisiones al respecto del torneo que se disputará dentro de dos años y en el que Argentina buscará el tricampeonato. Hay rumores de que se puede volver a realizar en Estados Unidos, pero nada concreto aún.

Este podría ser el primer torneo de la Selección sin Lionel Messi desde la Copa América 2004.

¿Se juega la Finalíssima?

Otro de los grandes interrogantes es si finalmente se disputará el torneo que enfrenta al último campeón de la Copa América con el último ganador de la Eurocopa. Este año debía jugarse el encuentro entre Argentina y España en el Lusail Stadium de Doha, donde la Albiceleste se consagró campeona del mundo en el 2022. Sin embargo, el partido pautado para el 19 de marzo tuvo que cancelarse debido al conflicto bélico en Medio Oriente que no garantizaba la seguridad de las delegaciones.

Las federaciones no se pusieron de acuerdo para modificar la sede y la fecha y finalmente no se disputó. Resta saber si se hará de aquí a 2028, momento en el cual se disputarán nuevamente las competiciones continentales y habrá nuevos campeones.

TyC Sports