“Seguiremos dando batalla”: Scaloni lloró al llegar a su casa de Pujato

Tras varias horas de viaje, Lionel Scaloni llegó a Pujato y fue recibido por un grupo de vecinos que esperaban darle la bienvenida a casa. Una vez que se bajó del auto, el técnico de la Selección argentina se acercó a saludar a los presentes y se emocionó al escuchar que cantaban “Leo no se va”.

“No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Pero seguiremos dando batalla”, expresó.

En ese sentido, remarcó: “También estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y a veces no. Hay que reconocer que España jugó mejor. A veces está bueno reconocerlo y eso nos hace mejores”.

De todas formas, el DT admitió: “Se llegó a una final, pero los primeros días después de no haberlo conseguido son difíciles. Ayer y hoy son dolorosos, son días complicados".

“La sensación es siempre la misma: es un equipo que siempre lucha hasta el final cuando no salen las cosas. Como argentinos tenemos que reconocer que el rival juega, que puede ser superior y que aun asi les pusimos las cosas difíciles", dijo, sobre la perserverancia del grupo.

También se refirió al ejemplo de los jugadores, que repercute en los más chicos: “Para ellos es un logro. Al final, lo más importante de todo son los chicos. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo más chico, que tiene 10 años. Después de que pierde un partido de fútbol, se enoja y dos o tres horas después se le pasa y ese es un poco el mensaje. No hemos ganado la Copa, pero hemos conseguido la unión de todos”.

Consultado sobre cómo vivió el partido contra Inglaterra, sostuvo: “Fue emotivo, sobre todo por cómo se ganó. El equipo fue espectacular y sacaron fuerzas de donde no había“.

Sobre el cierre, Scaloni agradeció al plantel completo: “Ni en mis mejores sueños hubiera pensado llegar hasta acá. Es mérito de los jugadores y del apoyo del cuerpo técnico”.Más temprano, el entrenador habló sobre su continuidad al frente del equipo, que puso en dudas después de la derrota, y reafirmó la decisión de cumplir con su contrato vigente: “Hasta diciembre estamos acá. No hagamos ruido”.

“Son cosas normales, que uno se replantea. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no”, valoró.

TN