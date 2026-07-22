Ayala, otro de la Selección que salió al cruce por las teorías sobre la final del Mundial: "No puede ser que estén diciendo estas cosas"

Que los jugadores de la Selección Argentina llegaron con caras largas al MetLife Stadium, que patearon una sola vez al arco en 120 minutos, que Lionel Messi arengó con un “olvidémonos de todo” antes de saltar a la cancha y que Enzo Fernández recibió la primera amarilla solo por hablar. Esas son una de las tantísimas teorías que, para desgracia del fútbol, se fueron tejiendo en torno a la final del Mundial contra España.

Las versiones y sospechas toman cada vez más fuerza por estas horas. Hinchas, y hasta periodistas, debaten acaloradamente en las redes sociales y vuelcan sus presentimientos y conjeturas como si fuesen verdades absolutas sin siquiera haber estado en el lugar de los hechos.

Solo los que pisaron el verde césped el último domingo en Nueva Jersey saben lo que realmente pasó. Ya el propio Lionel Scaloni se encargó de bajar los decibeles y hasta se indignó cuando le preguntaron a la salida del predio de Ezeiza si hubo un “conflicto interno” en el combinado nacional: “No puedo creer lo que me está preguntando. Nos estamos yendo por otro lado, chicos”.

Este miércoles, uno de sus ayudantes, Roberto Fabián Ayala, fue quien cortó de raíz las conspiraciones sobre la definición de la Copa del Mundo: “Son cosas que escuchamos y decimos ‘no puede ser que estén diciendo estas cosas’. Porque no ha pasado nada de eso, al contrario”.

El Ratón, que además se mostró arrepentido por el “empujón” a Dani Olmo y le pidió disculpas públicamente en una entrevista con Esports Migdia, le quitó importancia a los rumores que se instalaron desde la caída de la Selección Argentina y destacó a España: “Ha habido un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol, de lo que realmente ha pasado en el campo. Lo otro no suma”.

Antes de regresar a su Pujato natal, Scaloni también fue consultado sobre las teorías que fueron tomando relevancia en internet, en especial la arenga que dio Messi y el rendimiento del equipo en general: "No veo redes. No sé nada. No tengo idea lo que me decís". La contestación fue en buenos términos, pero con la fuerza de quien quiere cortar de raíz cualquier elucubración.

TyC Sports