Colapinto será reemplazado en el GP de Hungría durante la primera práctica

El Gran Premio de Hungría será la última fecha antes del parate de verano de la Fórmula 1. Durante este fin de semana, Alpine aprovechará y cumplirá con las exigencias reglamentarias de la categoría, por lo que Paul Aron correrá la primera práctica libre en lugar de Franco Colapinto.

La escudería dio a conocer esta decisión con este comunicado oficial: “El piloto de Reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la Primera Sesión de Entrenamientos Libres, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada”.

El reglamento, desde 2025, expresa que cada equipo debe ceder cuatro veces en la temporada - dos por piloto - el auto a un piloto rookie. Aron, a través de esta oportunidad dijo: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres 1 con el equipo esta temporada. He conducido el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y sentirlo yo mismo en la realidad”.

Esta será la octava vez que el rookie maneje un monoplaza de la F1. En su debut en Alpine, que se dio en Italia al mando del coche de Colapinto, se despistó tras un trompo y cerró esa práctica en el 20° puesto. En 2025 terminó la temporada reemplazando a Gasly en México y Abu Dhabi y quedó detrás de Colapinto en ambas ocasiones.

Una vez finalizado el Gran Premio, la actividad continuará en el Hungaroring. Pirelli llevará a cabo dos jornadas de test el martes y el miércoles posteriores a la carrera junto a Aston Martin, Audi y Alpine, con el objetivo de seguir desarrollando los neumáticos que se utilizarán en la temporada 2027. En esos tests va a estar Colapinto.

TyC Sports