Boca busca al delantero David Romero: cuánto pide Tigre por la venta

Boca avanza en la búsqueda de un centrodelantero para reforzar el plantel y David Romero (Tigre) se posiciona como el principal candidato. La necesidad surgió por la lesión de Adam Bareiro y el bajo rendimiento de Milton Giménez.

Según trascendió, la dirigencia de Juan Román Riquelme tiene previsto iniciar conversaciones con Tigre para buscar una posible transferencia. Sin embargo, el club de Victoria no facilitará la salida de una de sus principales figuras.

Romero, de 23 años, atraviesa el mejor momento de su carrera. Durante el primer semestre de 2026 marcó 11 goles en 19 partidos y se consolidó como una de las revelaciones del fútbol argentino.

El delantero surgió en Talleres de Córdoba, aunque nunca logró afianzarse en el primer equipo. Luego pasó por Unión La Calera, de Chile, donde convirtió siete tantos en 11 encuentros antes de regresar al país y sumarse a Tigre.

Una negociación compleja

El buen presente del atacante despertó el interés de clubes de Italia y Arabia Saudita. Por ese motivo, Tigre pediría alrededor de ocho millones de dólares y buscaría conservar un porcentaje ante una futura venta.

Pese a esa postura, en el club no descartan negociar con Boca. Consideran que una transferencia al conjunto de La Ribera podría potenciar el valor de reventa del futbolista en el mercado internacional.

En Boca consideran que necesitan una alternativa para el centro del ataque. Si bien el plantel cuenta con Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Milton Giménez, el cuerpo técnico pretende sumar un nuevo delantero debido a la prolongada recuperación del paraguayo y al irregular presente del ex Banfield.

Con información de Tyc Sports.