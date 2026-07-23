Franco Colapinto sorprendió al hablar de su continuidad en Alpine: “No tengo ni idea”

En la previa del Gran Premio de Hungría, Franco Colapinto se refirió a su futuro en la Fórmula 1 y reconoció que todavía no sabe qué sucederá con su continuidad en Alpine para la próxima temporada. El piloto argentino aseguró que, por el momento, está concentrado exclusivamente en competir.

Consultado durante conferencia de prensa sobre cuándo podría definirse su situación contractual, Colapinto fue contundente. "No tengo idea. Solo me enfoco en manejar y estoy feliz este año", respondió.

El piloto de 23 años atraviesa una temporada en la que sumó puntos en seis de los diez grandes premios disputados. Sin embargo, su vínculo para 2027 todavía no fue confirmado y su nombre aparece entre los protagonistas del mercado de pilotos.

Pese a las especulaciones, Colapinto insistió en que su atención está puesta en el presente. "Estoy enfocado únicamente en estas próximas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo, tratando de mejorar el coche. Ese es nuestro principal objetivo", explicó.

Sobre los rumores que lo alejan de Alpine

Respecto a las versiones que circulan acerca de su futuro, el argentino les respondió con ironía a los periodistas. "Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben", comentó entre risas.

Tras el Gran Premio de Hungría comenzará el receso de verano de la Fórmula 1, un período en el que habitualmente las escuderías avanzan con la definición de sus alineaciones para la temporada siguiente. En el caso de Colapinto, su renovación para el campeonato actual fue anunciada recién durante el Gran Premio de Brasil, en noviembre del año pasado.