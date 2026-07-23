Rumores de amenazas para Ángel Correa y su familia por el posible pase a River

Ángel Correa esta volviendo al país en las próximas horas en medio de amenazas y un nuevo cambio en las pretensiones de Tigres de México.

Hasta esta mañana, la dirigencia del "Millonario" había alcanzó un acuerdo total con Tigres para comprar el pase del delantero.

La operación se cerró en 15 millones de dólares fijos, más 2 millones de dólares adicionales por objetivos, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes del fútbol argentino en este mercado, de esta manera, el pase podría alcanzar un total de 17 millones de dólares.

En las últimas horas, desde el entorno de River y del jugador afirmaron que Ángel y su familia recibieron amenazas por la presión del jugar por irse de México, además se le suma una nueva complicación en el pase de Correa ya que Tigres volvió a cambiar las condiciones en la oferta final que ronda 17 millones de dólares,

Pero, desde Núñez habrían dado un ultimátum: tiene hasta la tarde para aceptar el numero final del ofrecimiento o se bajan de la operación.

El ex Atlético de Madrid esta en el vuelo que llega a Buenos Aires en las próximas horas, huyendo de las amenazas y esperando el ok del equipo mexicano, de ser así Correa firmará vinculo con River hasta 2029.

De parte de Tigre no es la primera vez que cambia las condiciones, días atrás Cuando el acuerdo parecía encaminado, la dirigencia del club mexicano elevó nuevamente sus pretensiones y River decidió no continuar la negociación bajo esas condiciones, por lo que el pase del delantero que fue campeón del Mundo en Qatar 2022 se encontraba caído.

Mientras tanto El "Millonario" ya tiene confirmados sus próximos partidos y los hinchas del Millonario se preparan para una nueva semana de competencia. El equipo tendrá dos desafíos por la Zona B, con un duelo como local y otro en condición de visitante.

El primer cruce del Millonario será en condición de local frente a Barracas Central el sábado 25 de julio, a las 19:15 en el Estadio Más Monumental y en la siguiente jornada, la banda roja deberá viajar a La Plata para medirse ante Gimnasia y Esgrima en el Estadio Juan Carmelo Zerillo el miércoles 29 de julio, desde las 19:15.

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