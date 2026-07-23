Murió Bruno Bentancor, el futbolista uruguayo de 22 años que había hecho una prueba en Riestra

El fútbol uruguayo atraviesa un profundo dolor por la muerte de Bruno Bentancor, delantero de 22 años surgido de Peñarol y que actualmente defendía la camiseta de Deportivo Italiano, de la liga amateur de Uruguay. El club confirmó que el jugador murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

La noticia generó una gran conmoción tanto en Uruguay como en Argentina, donde el atacante había tomado relevancia apenas unos días atrás luego de viajar a Buenos Aires para realizar una prueba futbolística en Deportivo Riestra.

El emotivo mensaje de Deportivo Italiano tras la muerte de Bruno Bentancor: “Vivirás en cada grito de gol”

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano”, expresó la institución en un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales.

La carrera de Bruno Bentancor: surgió de Peñarol, pasó por el exterior y había regresado al fútbol uruguayo



Bentancor inició su carrera en Fénix y luego llegó a las divisiones inferiores de Peñarol, donde tuvo la oportunidad de debutar en Primera División en 2023. Con el conjunto aurinegro disputó 14 encuentros antes de continuar su carrera en distintos clubes del exterior y del fútbol uruguayo.

El delantero pasó por Everton de Chile, Rentistas, Cerro y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, hasta regresar a Uruguay para sumarse a Deportivo Italiano. En su actual equipo había disputado cuatro partidos y convertido dos goles.

El episodio que había protagonizado Bruno Bentancor durante su prueba en Deportivo Riestra antes de su muerte

Su nombre también había sido noticia en los últimos días en Argentina por un episodio ocurrido durante su estadía en Deportivo Riestra. Según trascendió, durante la prueba futbolística fue registrado por cámaras de seguridad retirando indumentaria deportiva perteneciente a otros jugadores del plantel.

La situación finalmente se resolvió sin intervención judicial, luego de que Bentancor abonara el valor de los elementos retirados y el club decidiera no realizar una denuncia. Tras ese episodio, el atacante regresó a Uruguay para continuar su carrera en Deportivo Italiano.

TN