Roberto Acuña es el pivote elegido para el nuevo Regatas

El renovado Regatas Corrientes cerró la incorporación de Roberto Acuña para hacer frente a la Liga Nacional de Básquetbol y la Liga Sudamericana. Con la confirmación del pivote santafesino, el equipo correntino ya tiene cinco fichas mayores completas mientras se espera la oficialización sobre de la contratación de José Montero que está jugado con Mitre de Posadas la Liga Federal.



El Toro Acuña, experimentado pivote de 35 años y 2,08 de altura, oriundo de Rafaela, Santa Fe, se transforma así en la quinta ficha del equipo que conducirá Martín Villagrán, junto con Iván Gramajo, Sebastián Orresta, Francisco Farabello y Fausto Ruesga.



Acuña viene de jugar las últimas dos temporadas con Peñarol de Mar del Plata. En la última disputó un total de 34 partidos con promedios de 5,4 puntos, 0,5 asistencias y 4,3 rebotes en 16 minutos en cancha.



El experimentado interno tuvo un amplio recorrido en el profesionalismo, jugando para San Isidro entre 2009 y 2013, Peñarol (2015 y 2017), Quimsa (2017 y 2019), Gimnasia y Esgrima en la 2019/20 y la 2021/22, Soles de Mexicali en 2020, San Lorenzo de Almagro en la 2021/22, Olímpico de La Banda la 2022/23, Caribbean Storm Islands en 2023, en Instituto en la 2023/24 y finalmente las dos campañas en el Milrayitas.



Además, vale destacar que ha tenido recorrido por la Selección Nacional. En 2016, en un Sudamericano, debutó oficialmente en la mayor y luego en ese mismo año participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Más tarde fue citado para disputar las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2019 y la FIBA AmeriCup de 2022.



La sexta ficha mayor será la de José Montero que está disputando los cuartos de final de la Liga Federal junto a Mitre de Posadas.



El plantel de Regatas Corrientes dará inicio a su pretemporada el lunes 17 de agosto, mientras que Liga Nacional 2026/27 dará inicio al 27 de septiembre.