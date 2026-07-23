Quedaron definidos los grupos para la Liga Provincial

La Liga Provincial de Mayores 2026 que organiza la Federación de Básquetbol de Corrientes tiene definidos sus grupos. Dará inicio el 8 de agosto y otorga cuatro plazas para el Torneo Federal 2027.



Para la conformación de las zonas se conformaron parejas y se determinó que tres equipos capitalinos vayan a cada uno de los grupos. Luego se procedió a realizar el sorteo.



En la Zona A quedaron ubicados San Martín de Curuzú Cuatía, Español de Santa Lucía y los clubes de Capital: Pingüinos, Colón y Sportivo.



En tanto, en la Zona B, estarán el campeón defensor, San Lorenzo de Monte Caseros, Esquina Football y los capitalinos de Córdoba, El Tala y Juventus.



En cada grupo se enfrentarán todos contra todos a dos ruedas y con dos fechas interzonales definidas por cercanía geográfica. Esto dará un total de 10 fechas para la primera fase. Avanzarán a playoffs los cuatro mejores equipos de cada zona.



En los cruces mano a mano, en cuartos de final se enfrentarán los primeros puestos de cada zona contra los equipos que hayan finalizado en cuarto lugar, y los segundos contra los terceros. Las series serán al mejor de tres partidos con ventaja de localía para el mejor posicionado.



La novedad este año es que no habrá Final Four y se disputarán playoffs de semifinales y final al mejor de tres partidos.



Corrientes tiene cuatro plazas disponibles para la Liga Federal 2027, pero la Federación garantiza apoyo económico a través del Gobierno para los dos finalistas.



Todo el torneo se podrá ver en vivo por streaming a través del canal oficial de YouTube de la Federación de Básquet. También quedó establecido que el valor de las entradas para todos los partidos del torneo serán de $5.000.



En cuanto a los planteles, estos estarán compuestos por 7 jugadores mayores, 8 Liga Próximo (U21) y 10 Juveniles (U19) en lista de buena fe. En cancha podrán estar incluidos los 7 mayores, 3 Liga Próximo y 2 Juveniles. Además, habrá cupo de dos recambios por equipo.

Interzonales



Para determinar los cruces interzonales se tuvieron en cuenta la cercanía geográfica y la posibilidad de disputar algún clásico. Los partidos establecidos son:



Pingüinos vs Córdoba



San Martín (CC) vs San Lorenzo



Colón vs El Tala



Español vs Football



Sportivo vs Juventus